Telemark ligger langt under gjennomsnittet i landet når det kommer til penger som legges i videregående opplæring. Bare Vestfold og Rogaland gir mindre, mens Finnmark og Nordland bruker mest penger per elev.

Se lista over hele landet lenger ned i artikkelen Maja Foss Five forteller om stramme rammer i fylkeskommunen. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Ifølge utdanningsforbundet og tall fra SSB bruker Telemark rundt 12 000 kroner mindre til videregående opplæring per elev enn gjennomsnittet i landet. For å ligge på landsgjennomsnittet må det legges 70 millioner kroner mer inn i skolene.

Maja Foss Five er leder for hovedutvalg for kompetanse i Telemark. Hun sier at grunnen til at de videregående skolene i Telemark får mindre enn i andre fylker er at Telemark generelt sett har mindre å dele ut.

– De videregående skolene i Telemark får en stor del av kaka, men kaka er liten, og den bli bare mindre og mindre. Dette preger selvsagt også økonomien i de videregående skolene, sier Foss Five.

Penger brukt per elev (2016) Finnmark 186 821 Nordland 177 692 Sogn og Fjordane 174 076 Troms 167 433 Nord-Trøndelag 167 175 Oslo 165 180 Hedmark 163 205 Akershus 162 695 Aust-Agder 158 259 Møre og Romsdal 156 532 Hordaland 153 962 Oppland 153 317 Buskerud 152 070 Østfold 150 442 Vest-Agder 149 531 Sør-Trøndelag 146 670 Telemark 144 993 Rogaland 144 068 Vestfold 143 310

Blir ikke prioritert

Morten Kleiv er bekymret. Foto: Utdanningsforbundet i Telemark

Morten Kleiv i utdanningsforbundet i Telemark, synes det går for lite penger til videregående opplæring og er bekymret for konsekvensene det kan føre til.

– Skolene får veldig lite penger å gi opplæring for, og det er vi redd går utover kvaliteten for elevene, sier han.

For mange elever

Telemark har også lavere lærerdekning enn landsgjennomsnittet. I Telemark er det 9,7 elever pr. lærer mot 8,5 elever pr. lærer som er gjennomsnittet i landet.

Emilie Johansson er elev ved Porsgrunn videregående skole, og mener det er behov for penger der. Foto: Julie Anda Hovland / NRK

– Vi vet at noe av det viktigste for å legge til rette for god læring er relasjoner mellom elev og lærer. Og når det er større grupper blir dette vanskeligere, sier Kleiv.

Emilie Johansson går i 3. klasse på Porsgrunn videregående skole. Hun mener klassene er for store.

– Før var vi en klasse på 20, men nå er vi over 30. Jeg merker veldig forskjell på det, blant annet når det kommer til klassemiljøet, sier hun.

Skal spares mer

Selv om de videregående skolene allerede får mindre i Telemark enn i andre fylker, skal det i fremtiden kuttes enda mer.

Morten Kleiv, hovedtillitsvalgt i utdanningsforbundet i Telemark skjønner at fylkeskommunen må prioritere annerledes når det blir mindre penger, men mener det er viktig å tenke på konsekvensene det får for elevene.

– Vi er bekymret for større kutt fordi vi er redd det vil forsterke effekten ytterligere, forteller han.

Selv om det er lite penger til videregående opplæring, er ikke Maja Foss Five bekymret for opplæringen i fylket.

– Jeg synes skolene våre gjør en formidabel jobb med de rammene de har. Det gjøres utrolig mye godt arbeid ute på skolene våre, forteller hun.