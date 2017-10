– Det har vært folk i området i hele natt, i tillegg til en miniubåt, forteller operasjonsleder i politiet Jørn Gustav Larsen.

Det er fortsatt en person som er savnet etter at en liten fritidsbåt kantret på Seljordsvatnet i Telemark i går ettermiddag. To personer er bekreftet omkommet, mens tre andre reddet seg selv i land da ulykka skjedde like etter klokka 14 torsdag.

Vil prege skolen

Alle de involverte var tilknyttet voksenopplæringa i Nome og Bø, og elever og ansatte der vil bli ivaretatt av kommunens kriseteam utover dagen fredag.

Rektor Marianne Dahlseng sier både elever og ansatte reagerte med sorg på den triste og tragiske hendelsen.

– Våre tanker går nå til de involverte og deres pårørende. Dette vil prege skolen vår framover siden skolen er både en læringsarena, men også en viktig læreplass for våre elever, sier hun.

Ivaretar elever og ansatte

Dahlseng har vært i kontakt med alle ansatte og forteller at de reagerer med stor sorg. Kriseteamene både i Bø og Nome er koblet inn og samarbeider på tvers av kommunene.

– Vi planlegger et eget opplegg for å ivareta elever og ansatte i dag og vi planlegger et eget opplegg for å ivareta elever og ansatte på mandag, sier rektoren.

Samarbeidet med kriseteamene blir opprettholdt så lenge det er behov for det.

Store mannskaper i sving

I går ettermiddag og kveld var det mer enn 100 mannskaper i gang fra ulike organisasjoner med letinga. I hele natt har man søkt med miniubåt under vann, i tillegg til med folk og hunder på land.

– Vi har fortsatt et lite håp om å finne den siste savnede i live, forteller Larsen.

Redningsaksjonen blei trappa noe ned etter at mørket kom i natt, men trappes opp igjen i dag.

– Så fort det lysner vil mannskaper fra sivilforsvaret, røde kors, politiet og andre gjenoppta redningsaksjonen med full styrke, forteller operasjonslederen.

Satt krisestab

Det er satt krisestab i tre kommuner i Telemark etter ulykka. I Seljord – der ulykka skjedde, Bø – hjemkommunen til de seks involverte, og Nome – kommunen der de seks jobbet og gikk på skole.