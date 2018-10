Leter etter ukjent kvinne i Porsgrunn

Politiet fikk like etter klokken 18 inn en melding om at noen hadde observert en kvinne som gikk barbeint. Personene skal også ha oppfattet kvinnen som redd.

Det skal ikke ha kommet inn noen savnetmelding som passer til kvinnens beskrivelse.

Kvinnen skal være i 20-årene, ha mørk blondt hår i en hestehale og brun jakke. Kvinnen skal i tillegg ha vært blek i ansiktet og barbeint.

Trillet på en barnevogn

Da kvinnen ble observert skal hun ha trillet på en grå barnevogn. Barnevognen ble senere funnet og det skal ikke ha vært noen i vognen.

Politiet har fått inn melding om en stjålet barnevogn som skal være den samme som politiet har funnet i forbindelse med leteaksjonen.

Politihelikopter deltar i søket

Både politihelikopter og frivillige organisasjoner, som Røde Kors deltar i søket etter den savnede kvinnen.

– Vi bruker helikopter for å lete fordi det er et stort område med mye skog, hvor det er vanskelig for letemannskap på bakken, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt.