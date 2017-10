Leter etter savnet lærer

– Kvelden i går var veldig trist for hele Bø, sier Omar Maari.

Han og kameratene er oppe ved Seljordsvatnet, de ønsker å hjelpe til for å finne den savnede læreren.

– Vi er her for å hjelpe til på områder vi kan, sier Omar og resten av kameratene.

Omar Mari har selv hatt læreren som er savna i norskundervisning. Foto: Styrk Fjærtoft / NRK

Det var fem flyktninger på tur med en lærer som satt i båten som kantra i Seljordsvatnet i går. To menn fra Syria og Somalia omkom i ulykka. En av Omar sine gode venner er en av dem som omkom.

– Vi prøvde å ringe han i hele går, men fikk ikke tak i han, sier Omar.

Etter hvert fikk de kontakt med kontaktpersonen til sin venn, som bekrefta at han var en av de omkomne i ulykka.

– Det er veldig trist. Jeg håper han får et bedre liv i himmelen, sier han.

Tragisk

– Det har vært en utrolig tragisk og vond hendelse som berører hele Midt-Telemark, sier ordfører i Nome, Bjørg Tveito Lundefaret.

Ordfører i Nome, Bjørg Tveito Lundefaret sier det er en hendelse som berører hele Midt-Telemark. Foto: Robert Hansen / NRK

De involverte i hendelsen er alle tilknytta Nome videregående skole og Nome og Bø voksenopplæring. Nome-ordføreren sier at de har gode tjenester for de pårørende.

– Vi har en god voksenopplæring i Nome som nå er berørt. Men vi har flinke folk der, vi har gode tolketjenester som vi nå må ta i bruk, sier hun.

Enhetslederen for flyktningtjenesten i Bø kommune, Svein Aas Pedersen sier at folk prøver å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon. Foto: Robert Hansen / NRK

Enhetslederen for flyktningtjenesten i Bø kommune, Svein Aas Pedersen, sier at folk i Bø kommune er lei seg, og at de ønsker å få vite hva som har skjedd.

– Folk har det vanskelig, de er spørrende og undrende til hva som har skjedd. De er fryktelig lei seg på vegne av dem som er forulykka. De er innstilt på å strekke seg langt for å få det beste ut av situasjonen, sier han.

Fortsetter søket

Seks personer satt i en mindre fritidsbåt som kantra. To personer omkom, og tre redda seg til land.

– Læreren er fremdeles savna, og søket fortsetter, opplyser Sigrid Dahl som er driftsenhetsleder ved politiet i Midt-Telemark.

– Nå fortsetter vi søket både på land og til vanns, og vi har nå seks båter inkludert politibåten ute, pluss dykkere og miniubåt som holder på med søket etter den savna læreren, sier hun.

Politiet fortsetter søket etter den savnede læreren. Foto: Anne Lognvik / NRK

Ulykkesbåten er funnet, og sendt videre til Notodden for undersøkelser. Men det er fremdeles uklart hva som skjedde da båten kantra, og hvor mange som hadde på seg redningsvest.

– Dette med bruk av båten inkludert bruk av redningsvester er det for tidlig å si noe om. Dette må vi avdekke i løpet av etterforskinga, sier Dahl.