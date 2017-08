Leteaksjon etter trafikkulykke

Politiet har satt i gang en leteaksjon etter en trafikkulykke i Vinje søndag morgen. En bil kjørte i en fjellvegg, og det var to passasjerer i bilen. Kun en er gjort rede for. Røde Kors, et Sea King-helikopter og Norske Redningshunder er med i letingen.