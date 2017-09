Politiet fant etter hvert ut at de to savnede danskene befant seg i nærheten av Damtjønn nordvest for Roholdtfjellet.

Etter at de hadde vært uten mobildekning, fikk de kontakt med de to.

– Den ein har brukket beinet, og det blir nå forsøkt å hente de to ut med helikopter, sa operasjonsleder i politiet i Telemark, Vidar Aaltvedt.

De to som var savna var en mann i 60-åra og ei kvinne i 50-åra.

De to danske statsborgere hadde gått ut i fjellet i går og ikke kommet tilbake.

Politiet satte derfor i gang en leteaksjon i formiddag og kalte ut mannsskaper fra Røde Kors.

Etter en stund ble bilen deres funnet ved Langedrag i Vrådal.

Operasjonsleder Vidar Aaltvedt sier de sjøl meldte fra om at de var på villspor.

– De hadde ringt i går kveld til en bekjent og sagt at de hadde gått seg vill. Da de ikke kom tilbake i dag tidlig, hadde denne personen så ringt politiet

De to skulle da ned fra Roholdtfjellet og skal ha fortalt at de var ved en høyspentledning som kryssa et vann.