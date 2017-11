Anmelder skogeiere

Organisasjonen Dyrenes Røst anmelder Cappelen og Løvenskiold-Fossum for brudd på dyrevelferdsloven. Skogeierne har satt ut tamme ender for at turister kan jakte. Jenny Rolness i Dyrenes Røst viser til at dyreeier ikke kan sette ut andunger, gjøre dem avhengige av foring, for så å ta fra dem maten.