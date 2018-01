Lekkasje av svovelsyre i Hydroparken

Like før klokken 10.30 melder politiet på Twitter at de er på stedet med brannvesen.

– Årsaken til lekkasjen er et stillas som har veltet og falt mot en ventiltapp, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Terje Pedersen til NRK.

Ifølge politiet står det et kar under tanken som fanger opp det som lekker ut. Det er ikke meldt om personskade.

– Vi jobber nå på stedet for å stoppe lekkasjen, sier operasjonslederen.

Ansatte ble evakuert

De rundt 10 ansatte som befant seg i samme bygning som tanken som lakk ble evakuert.

– Det er en 1500 liters tanke det lekker fra, og de ansatte er evakuert i trygghet. Brannvesenet har nå kontroll på stedet. All syre som har lekket ut er fanget opp i sikkerhetskar under tanken, og blir nå pumpet over i godkjente transport-tanker.