Leker seg med 300 hestekrefter

Jeg liker å leke i bølger, men jeg er forsvarlig. Vi roter ikke mot land og vi holder oss utaskjærs, Moen.

Her i landet er det opp mot 8000 vannskutere. Med et voksende vannskutere miljø er det flere og flere som liker å leke seg i bølgene.

Må være forsvarlig

Lasse Toresen er en av dem som ofte benytter seg av vannskuteren sin. Han er en av flere som driver en side på Facebook hvor personer med felles interesse planlegger vannskuterturer.

Lasse Toresen mener en ødelegger for mange om man ikke kjører forsvarlig. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det irriterer meg veldig med folk som utnytter vannskutere på en måte som gjør at det blir negativt fremstilt i media, sier Toresen.

Han syns ikke noe om de som kjører vannskutere for nær land og lager bølger nær brygger.

– De kan ødelegge for hundre stykker, fortsetter Toresen.

Runar Moen tror ikke kommunene kommer noen vei med å være imot vannskutere. Foto: Anne Lognvik / NRK

Runar Moen irriterer seg også over dem som han mener ikke oppfører seg på en ordentlig måte på vannskutere. Han blir også oppgitt over at det er flere kommuner som ønsket seg et totalforbud for vannskutere.

– Det er enkelte kommuner som er imot vannskutere, men jeg tror ikke de kommer så langt med det.

Kysten utenfor Kragerø er svært populær for vannskutere. Foto: Anne Lognvik / NRK

Ikke like positiv

Kysten utenfor Kragerø er et populært sted for vannskutere. Ordfører Jone Blikra er ikke like positiv til leketøyet, og mener det finnes nok av andre alternativer folk kan benytte seg av.

– Det dreier seg ikke om motstand mot vannskutere, men et eller annet sted må vi si stopp i forhold til fortetting av båttrafikk i skjærgården.

Ordfører Jone Blikra mener at et sted må man si stopp. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Ordføreren sier han er åpen til å gå i dialog med vannskuterbrukere for å finne en løsning, men i år ble det for dårlig tid.

– Vi kan godt gå i dialog og finne steder der de kan øve, kjøre løyper og gjøre liknende ting uten problemer. Men den situasjonen vi er i nå er skapt av regjeringen like før sommeren.