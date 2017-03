Legger seg flat etter førerkortbeslag

– Jeg kjører mye bil og i dag var jeg uoppmerksom på en strekning der man ikke skal være uoppmerksom, og jeg kjørte for fort.

Det sier Lene Vågslid som er stortingsrepresentant for Telemark Arbeiderparti og medlem i Justiskomiteen.

Vågslid ble stoppet mellom Kongsberg og Notodden etter å ha blitt målt til 86 kilometer i timen i en 60-sone. Hun ble fratatt førerkortet på stedet, og må klare seg uten lappen i tre måneder.

– Da jeg ble stanset skjønte jeg egentlig ikke at jeg hadde blitt stoppet fordi jeg hadde kjørt for fort. Jeg trodde det var en rutinekontroll. Det ble en brutal opplevelse med virkeligheten, men samtidig helt riktig. Jeg kjørte jo for fort, sier politikeren.

– Flaut

Vågslid kaller hendelsen flau og beklagelig, noe hun også har skrevet på sin Facebook-konto.

– Jeg mener vi som er politikere og folkevalgte bør være åpne når vi gjør feil, vi er flinke til å skrive om alt vi syns er bra, sier hun.

Hun får støtte av blant annet Frps Bård Hoksrud, som roser henne for å være åpen i en kommentar.

Vågslid sier familie allerede har meldt seg for å hjelpe til med kjøring fremover.

– Det er upraktisk og kjipt for meg, men det er det for alle som bryter Vegtrafikkloven. Kjøringen fremover er ikke det alvorlige, det alvorlige er at jeg kjørte for fort i en 60-sone, sier hun.