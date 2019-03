Det var tidligere denne uka at Aina Synnøve Hjertås var ute og kjørte bil på E134 ved Brunkeberg i Telemark.

– Jeg hadde nettopp levert to av barna mine i barnehagen, og den yngste sønnen min og jeg var på vei for å besøke ei venninne, forteller Hjertås til NRK.

Bråbrems

Hun kjørte på en strekning der det er 80-sone og litt nedoverbakke. Plutselig blinket det noe voldsomt.

– Det var en lastebil som blinket veldig med lysene. Jeg skjønte med en gang at jeg måtte bremse, sier Hjertås.

Idet lastebilen hadde passert og hun kom rundt svingen, så hun en postbil som sto stille midt i veien.

– Jeg bremset så hardt at barnesetene til de to barna som ikke var med i bilen kom fram til meg i forsetet. Heldigvis var det tørr asfalt, og heldigvis begynte jeg å bremse med en gang, sier Hjertås.

Ville takke

Med hjertet i halsen kjørte hun videre, og tenkte på den tre måneder gamle gutten sin i baksetet.

– Det kunne gått skikkelig galt. Vi hadde nok ikke sittet her nå, hvis ikke det hadde vært for at lastebilsjåføren varslet meg, sier hun.

– Jeg tenkte med en gang at jeg måtte få takket ham, legger hun til.

Hun la derfor ut en melding på Facebook der hun etterlyste sjåføren. Innlegget er delt mange tusen ganger.

Mannen hennes, som selv er sjåfør, delte meldingen på flere sjåførsider på Facebook. Etter noen timer fikk de svar.

‼️🚚Hei Lastebilsjåfør som kjørte på slettene rett før Scania Brunkeberg på E134 /Kviteseid kl 0810 i dag. 🚚‼️ Du... Publisert av Aina Synnøve Tirsdag 19. mars 2019

– Skummel situasjon

En sjåfør som kjører daglig over fjellet mellom øst og vest, hadde akkurat parkert lastebilen hjemme i Haugesund da han åpnet Facebook.

– Der fikk jeg se dette innlegget. Jeg skjønte med en gang at det måtte være meg de lette etter, sier Nils Magne Trengereid til NRK.

– Hvordan opplevde du situasjonen på E134?

– Jeg kjører mye, men jeg har aldri opplevd å være borti en så skummel situasjon. Da jeg så postbilen stå der, rett rundt svingen, fanget det oppmerksomheten min med en gang, sier han.

– Jeg har kraftige lys på bilen min, så jeg ga et par bra blink slik at det skulle være umulig for sjåføren å ikke få det med seg, legger han til.

VARSLET: Nils Magne Trengereid sier det var stygg situasjon han var vitne til på E134. Foto: privat

God bekreftelse

Hjertås sendte Trengereid en privat melding for å si takk.

– Jeg skrev tusen takk og at hvis ikke det hadde vært for at han varslet meg, så kunne dette gått skikkelig ille, sier Hjertås.

Sjåføren synes det var hyggelig med en god tilbakemelding

– Det var godt å få bekreftet at det hadde gått bra med dem som satt i bilen, sier han.

– Det var veldig viktig for meg å takke ham. Også er det er fint å kunne fortelle om noe positivt. Det er så mye elendighet ellers, sier Hjertås.

Hadde på blinklyset

NRK har vært i kontakt med Posten angående hendelsen.

– Tjenestebilen vår sto stille og blinket inn til en sidevei. Veien var delvis sperret, så bilen ble stående en stund, sier pressesjef i Posten, John Eckhoff.

– Dette er en situasjon vi ikke har opplevd tidligere, så vi vil se nærmere på dette for å unngå lignende hendelser i framtiden, legger han til.