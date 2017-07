Lar gresset gro for å redde humla

TRUET: Antall humler går ned i Norge. Nå må noe gjøres, mener Tanja Alina Berg. Foto: Robert Hansen / NRK

NRK meldte i forrige uke at det ser ut til å bli mindre blåbær til høsten. Grunnen er at det stadig blir færre humler som kan bestøve blåbærblomstene. Denne utviklingen bekymrer mange, også hageentusiast Tanja Alina Berg fra Skien.

Skremmende utvikling

– Det er en skremmende utvikling. Uten humler og bier vil vi mennesker få store problemer med å skaffe nok mat i framtiden, sier Berg.

En av hovedgrunnen til humlene blir færre er at det er mindre enger og åkermark enn før.

Tanja ønsker å gjøre noe med situasjonen, og oppfordrer derfor alle hageeiere til å ta noen enkle grep.

– La hagen vokse vilt

– Først og fremst bør man la en del av hagen vokse vilt. Det vil gi grobunn for mange viktige blomster som rødkløver og smørblomster. Man bør også plante "humlevennlige" blomster som honningurt, agurkurt og kornvalmue.

Å sette opp et insekthotell, og å minimere bruken av insektmidler er også gode tiltak, mener Tanja.

INSEKTHOTELL: Dette kan være en god måte å hjelpe humler og bier på, mener Tanja Alina Berg. Foto: Robert Hansen / NRK

Selv har hun latt 100 kvadratmeter i hagen stå urørt i hele år. Planen er å slå gresset i august, når humlesesongen er over.

– Noen vil kanskje kalle det for ugress. Og en del naboer synes det kanskje ikke er så vakkert. Men det er viktig at vi gjør noe for å sikre humlas framtid, avslutter Tanja.

Summende hager

Skienskvinnen er ikke alene om å ville hjelpe humlene. Det norske hageselskap satte allerede i 2013 i gang sin aksjon «Summende hager». Målet er å ta vare på de humleartene vi fortsatt har i Norge. På aksjonens nettside kan du blant annet lese om humlas historie og lære hvordan du lager din egen blomstereng.

Dette kan du gjere for humla Ekspandér faktaboks Unngå sprøytemiddel. Desse er skadelege for humlene. Dyrk bievennlege planter. Biene og humlene er glade i blant anna seljer, lavendel, urter og solsikker. Sjå fleire døme her. Hagen treng ikkje vere så strigla. La rufsehjørne med vanleg blomstereng stå att. Blomsterengene kan gjerne vere i ei sørvendt skråning der det er gode solforhold, for der trivst biene godt. Lag biehotell og humlekasser. Desse kan du få kjøpt hjå forhandlarar eller ganske enkelt lage sjølv. Kjelder:

Frode Ødegaard, forskar ved Norsk Institutt for naturforsking (NINA).

Toril Mentzoni, leiar i foreininga «La Humla suse».

Flere organisasjoner og institusjoner har gått sammen om å lage en liste over pollinatorvennlige planter, en «blomstermeny» for bier og andre pollinerende insekter. Listen består av nesten 200 blomster, busker og planter.

Foto: Erik Engen / NRK

– Vi har rett og slett laget et forslag til matfat for bier, sier Sigrid-Ann Mortensen i det urbane birøkterlaget ByBi.

Kongelig blomstereng

Oversikten skal hjelpe både hageeiere, landskapsplanleggere og gartnere å velge blomster som bier og andre pollinerende insekter liker, og som samtidig er godt tilpasset den norske floraen.

Her finner du den komplette «blomstermenyen»

For to år siden ble en femtedel av Slottsparken i Oslo gjort om til blomstereng. Hennes Majestet Dronning Sonja sa den gang at hun var glad for at Slottet kunne hente kunnskap fra det gamle tradisjonelle jordbruket.

– Slottsparken må tilpasses dagens bruk. Det er morsomt at gårsdagens metoder med eng og slått også er et av svarene på morgendagens utfordringer, sa dronningen.