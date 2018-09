Maskinene kommunen benytter er nemlig beregnet på stritt buskas, høyt gress og småtrær i grøftene langs veien.

Da sier det seg selv at resultatet kan bli litt røft om de må gå løs på en velstelt tujahekk.

Vanskelig å misforstå

Barlind, tuja, agnbøk og liguster. Vi elsker å la hekker omkranse eiendommene våre i Norge, enten det er til pynt eller for å hindre innsyn i hagen.

Mange glemmer imidlertid at det som ser ut som en flott hekk fra innsiden, i verste fall kan forårsake en ulykke på utsiden om man ikke følger med på høyden.

Senest i forrige uke måtte vi for eksempel gå løs på et privat epletre

Bjørn Roger Aanesen, driftsleder i avdeling for vei og bydrift i Porsgrunn kommune. Foto: Nils Skumsvoll

– Stor sett forstår folk at de må stusse hekken om vi gir dem beskjed om det, men senest i forrige uke måtte vi for eksempel gå løs på et privat epletre som hang ut i veibanen, sier Bjørn Roger Aanesen, driftsleder i Porsgrunn kommune.

De har, i likhet med svært mange andre kommuner i landet, lagt ut en egen brosjyre på sine nettsider for å forklare folk hva slags regler som gjelder.

Dette er reglene Ekspandér faktaboks Avkjørsel mot kommunal vei, frisiktsoner: Du som har avkjørsel fra kommunal vei, skal sørge for tilstrekkelig frisikt mot veien. Dersom ikke annet er oppgitt i reguleringsplan, gjelder følgende frisiktsoner: 30 km/t minimum 4 x 30 meter

50 km/t minimum 4 x 50 meter

60 km/t minimum 4 x 64 meter

80 km/t minimum 4 x 102 meter Fire meter er målt fra veikant og inn i avkjørselen, og 30/50/64/102 meter er målt i begge retninger langs den kommunale veien. Innenfor frisiktsonen skal du sørge for at ikke noe hinder overstiger 50 centimeter over den kommunale veien. Kilde: Porsgrunn kommune

Regler det er vanskelig å misforstå, mener Aanesen.

– Reglene for hekker langs offentlig vei, sier enkelt og greit at alle som passerer eiendommen din skal ha muligheten til å oppdage farer rundt seg, forklarer han.

Det betyr i praksis at hekken din ikke skal overstige 50 centimeter fra bakkenivå ved kryss eller utkjørsler, slik at både barn og voksne har godt syn mot sidene.

Om kommunen må ta jobben, er det du som får regninga.

– Det skjer heldigvis ytterst sjelden, forteller Aanesen.

Tar kontakt

Det de imidlertid bruker mye tid på, er informasjon.

– Det høres jo enkelt ut, men i praksis er det mange syndere blant kommunens hageeiere, forteller driftslederen, som bruker mye tid på å informere om reglementet og ikke minst hvorfor det eksisterer.

Ved innkjørsler skal hekken være maksimalt 50 centimeter høy, for å gi god sikt mot trafikanter som ferdes på utsiden. Foto: Nils Skumsvoll

– Kommunen kan jo ikke reise hjem til samtlige hageeiere for å snakke med dem om høyden på hekken, men der det er ekstra ille tar vi faktisk kontakt. Da tar de fleste heldigvis hintet. Folk gjør jo ikke dette av vond vilje, men fordi de synes hekken ser penere ut når den har litt høyde. Da må vi minne om at dette faktisk kan forårsake alvorlige ulykker, sier driftslederen til NRK.