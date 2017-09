Landbruket kan bli fri for plantevernmidler

Det er det norske teknologiselskapet Adigo som har utviklet landbruksroboten Asterix.

Trygve Utstumo er gruppeleder for robotikk i selskapet Adigo. Foto: www.vest-sahara.no

Landbruksroboten som Adigo har utviklet er en av tre som er nominert til Norsk Landbrukssamvirkes Innovasjonspris for 2017.

Trygve Utstumo, gruppeleder for robotikk i Adigo, sier til Norsk Landbrukssamvirke at deres sprøyteteknologi gjør det mulig å sprøyte enkeltdråper med plantevernmiddel kun på ugresset, og at det vil redusere bruken av plantevernmidler betraktelig, opp mot 95 prosent.

Teknologi finner ugresset

Ifølge en demonstrasjonsvideo av roboten er det ved hjelp av avansert bildebehandling ugresset blir skilt fra grønnsakplantene og slik teknologien bestemmer at bare ugress skal treffes av en dråpe plantevernmiddel.

Målet for selskapet er å lage et praktisk verktøy for bøndene i hele Europa, og som effektivt kan fjerne ugresset i grønnsakåkeren.

Roboten er ikke i salg. Enn så lenge er det bare laget en prototyp.

– Sprøyting er dyrt

Jan Thorsen, som er organisasjonssjef i Telemark Bondelag, mener dette kan bety mye for både bønder og landbruksproduksjon.

Jan Thorsen i Telemark Bondelag er begeistret for roboten. Foto: Marianne Lande Hallingskog / NRK

– Det betyr veldig mye for miljøet. Den reduserer behovet for sprøytemidler drastisk. Dessuten får vi reinere mat, og bonden får lavere kostnader, for sprøytemidler er dyrt.

Professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Pål Johan From, mener luking og sprøyting er oppgaver som bøndene fint kan gi fra seg til autonome maskiner med langt bedre presisjon enn dem selv, nemlig landbruksrobotene.

Til Norsk Landbrukssamvirke sier han at Norge bør blir et foregangsland innen landbruksrobotikk – fordi norske bønder er teknologikyndige, men også fordi arbeidskraft her i landet koster mye og det er mange små bruk.

For robotene er autonome og går av seg selv, 24 timer i døgnet, 365 dager i året.