28-åringen startet firmaet Grenland leksehjelp i august.

I utgangspunktet skulle han bare ha noen få kunder. Nå har grunderen fire ansatte, og tilbyr leksehjelp over hele distriktet tre til fire dager i uka.

Stort behov

– Etterspørselen bare øker, forteller Tørnes Olsen, mens Jacob Tindberg Vatnan (9) finner frem skolebøkene hjemme på gutterommet i Skien.

Nok en time med leksehjelp skal gjennomføres, og både matematikk og norsk står på programmet.

Fjerdeklassingen synes det er helt greit med leksebesøk.

– De store regnestykkene kan være litt vanskelige, forteller niåringen, som først må lese høyt fra boka «Sjøormen Ruffen».

Tørnes Olsen er til daglig ansatt ved Myrene barneskole i Porsgrunn.

Han erfarer at mange elever har ulike utfordringer knyttet til fagene på skolen, og det var i den forbindelse han kom på ideen.

For litt over fire hundre kroner i timen hjelper han og kollegene elever i alle aldre med å forstå leksene.

Økende

Leksegrunderen er på ingen måte alene på markedet. Flere landsdekkende aktører opplyser at etterspørselen øker.

Mentor Norge fikk 2300 nye henvendelser fra barnefamilier i Norge i løpet av 2018.

Learnlink tredoblet omsetningen bare i fjor.

– Hva tenker du som lærer om at behovet er så stort?

– Det er mange faktorer som spiller inn. Elever har sterke sider og svake sider, og har utfordringer med ulike fag. Jeg tenker det er bra at de som har behov for ekstra hjelp kan få det, sier Tørnes Olsen.

Delte meninger

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), mener profesjonell leksehjelp kan være med på å skape skiller mellom dem som har råd og dem som ikke har råd til å kjøpe slike tjenester.

Leder Gunn Iren Müller mener likevel det vil være tilfeller der det kan være en god løsning.

Gunn Iren Müller, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Foto: Fug

– Jeg kjenner til tilfeller der det kan forsvares, sier hun til NRK.

Tørnes Olsen ser problematikken, men velger å fokusere på at firmaet hans møter en etterspørsel som allerede eksisterer.

– Vi hjelper de som har mulighet til å betale for dette, og tenker at det er en god ting for dem. Jeg har ikke opplevd å få negative tilbakemeldinger så langt, sier læreren.

Får kabalen til å gå opp

Mor til Jacob, Katrine Dahl Tindberg, regner med at familien bruker litt over tre tusen kroner på leksehjelp for sønnen i måneden.

En utgift de strengt tatt gjerne skulle vært foruten.

De hadde en problematisk leksesituasjon helt fra førsteklasse, og så dette som en god løsning for å få kabalen til å gå opp.

Familien var avhengige av å ha en som kunne gjøre leksene sammen med Jakob rett etter skolen.

– Lasse har bidratt til at leksene nå går veldig mye lettere. Slik sett er det verdt det, sier hun.