Lærer barna om sex fra scenen

– Det er mye bedre at vi lærer barna om sex enn at de søker opp alskens rart på nettet, sier Lars Vik.

Han har regissert teateret som skal spilles på Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival. Familieforestillingen skal spilles fire kvelder i kulturhuset Ælvespeilet. Etter å ha lest Rune Belsviks bok, "Verdas søtaste turist", tenkte Vik at dette måtte bli teater.

– Boka til Belsvik er både modig og morsom. Den tar for seg et viktig tema, og den gjør det på en spennende og delikat måte. Det er mange detaljer om sex i boka, det er en utfordring å løse på teaterscenen, men det synes jeg vi har klart, sier Vik.

Grenland Friteater skal vise stykket fire ganger på Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival.

– Barna trenger ikke dette

Da boka kom i 2014 fikk den mye oppmerksomhet, både positivt og negativt ble skrevet og sagt. Flere mente at den var for sterk kost for barna. Også denne gang kommer det reaksjoner.

– Dette er altfor drøyt. Barna trenger ikke dette. Jeg er 53 år gammel og har klart å få barn uten at jeg ble utsatt for noe slikt. At barn skal se dette, synes jeg ingenting om, sier Kjarten Mogen i Partiet De Kristne.

- Du må ha hår under armane. - Det har eg. Er det alt? - Nei, du må finna ei dame som også har hår under armane. - Esmeluni barberer alltid bort håret sitt, ho. - Det gjer ikkje noko. Det viktige er at det har begynt å veksa hår der. - Men korfor må eg blanda Esmiluni opp i det? - Det står i boka. - Ja, men eg har budd lenge i lag med Esmiluni. Vi har ikkje nokon unge likevel. - Nei, de må gni dykk. - Gni oss? - Ja, du må putta tissen din inn i tissen til Esmiluni, og så må de gni dykk til de ikkje orkar meir. - Er det alt? - Ja. (...) - Men viss Esmeluni ikkje vil? - Da blir det ingen unge. Rune Belsvik / Verdas søtaste turist (s.32)

Ifølge regissøren er det første gang det er laget et stykket med et slikt innhold for barn. At enkelte er kritiske er derfor ingen overraskelse.

Lars Vik håper og underholde, samtidig som han håper at mange kan lære litt. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Kjartan Mogen i Partiet De Kristne synes innholdet i skuespillet er altfor drøyt.

– Kanskje noen blir sjokkert. Men vi forsøker å gjøre dette på en vakker og vittig måte. Det blir nok noen spørsmål til foreldrene i bilen på vei hjem, men det kan jo være en grei måte å lære barna litt om hvor de kommer fra, smiler Vik.

– Dette er ikke for barn. Barn vil plukke opp dette, og kanskje prøve det de har hørt i dette skuespillet, advarer Kjartan Mogen i Partiet De Kristne.

Politikeren synes det er for mye sex i media og samfunnet generelt.

– Det er et problem. Det fokuseres altfor mye på sex. At serien Skam har blitt så populært er beviset på det. Vi ønsker å få Norge på rett kurs igjen. Vi må vende oss mot Gud, og gå bort fra dette, sier Kjartan Mogen i Partiet De Kristne.