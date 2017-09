I morgentimene kom det stadig meldinger om at det er fjerna kumlokk fra boliggater i området Frogner – Bratsbergkleiva i Skien.

Den første meldingen kom klokka 08.13 om at et kumlokk var fjerna i et gangfelt i Frogneralleen. Mange skolebarn gikk forbi stedet, og en person måtte passe på til politiet kom.

– Mange barn ferdes i området på vei til skolen, og faren for at de kunne falle oppi, var overhengende, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i politiet i Telemark.

Han forteller at en mor på vei til barnehagen med barnevogn, og med en 4-åring som gikk ved siden av, bare var centimeter fra å falle oppi.

– Vi har vært ute med politihund og prøvd å følge spor, men uheldigvis har det vært stor ferdsel i området så det har vært vanskelig å skille gjerningspersoner fra skolebarn.

Fare for liv og helse

Hovedsakelig er det sluk med rister som er fjerna. Avdelingsingeniør Knut Janøy i Skien kommune sier de samarbeider med politiet og tipserne.

– Det kunne vært skikkelig stygt, spesielt for mopeder. Hadde noen fått et lite hjul oppi, så ville vedkommende stupt ned i den åpne kummen.

Han sier politiet nå jakter på en bil som er observert i området, sannsynligvis en stor firehjulstrekker, men politiet har ingen opplysninger som knytter den direkte til kumfjerninga.

Kommunen har nå folk ute for å sikre og få lagt på lokkene igjen.

– Lokkene har stort sett ligget i nærheten, og blir satt på plass bare vi kommer på stedet, sier Janøy.