Kuldegradene har kommet til Telemark

I Telemark hadde Frøystul laveste morgentemperatur med minus 1 grad, i fjellet har det også vært nattetemperaturer under null, mens Brevik og Kragerø kunne skilte med hele 11 varme grader.

– Det er nok litt kaldere enn normalt, men vi er bare midt i august så vi bør ikke være helt klare for høsttemperaturer på morgenen ennå, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes.

Til tross for en kald morgen med stedvis tre til fire grader kan vi vente oss sol resten av mandagen, med temperaturer opp mot tjuetallet de varmeste stedene.

VARMEST: Kragerø lå, sammen med Brevik, på topp temperaturmessig i morgentimene mandag. Foto: Britt Boyesen / NRK

Regnfull tirsdag

– Vinden kommer kanskje opp i liten kuling på kysten utpå ettermiddagen, men roer seg til kvelden igjen, sier statsmeteorologen.

Det gjelder å nyte finværet i dag. I løpet av natten og morgentimene kommer det regnbyger innover Sørlandet og Telemark.

– Tirsdagen blir nok en gråværsdag med regnbyger og kan hende også litt torden fra seint på ettermiddagen og utover kvelden, sier Eldbjørg Moxnes.

Lange netter gir frost

For andre natt på rad har det vært kuldegrader nord på Østlandet. Leirflaten i Sel kommune i Oppland hadde det kaldest, med minus 1,9 grader natt til mandag.

– Når nettene blir lange, setter nattefrosten inn, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Leirflaten ligger i Sel kommune i Oppland, ikke langt fra Heidal. Det ser imidlertid ut som stedet slipper kuldegrader neste natt, for varselet på Yr lyder på 6 plussgrader og oppover.

27 frostnetter

Siden 1. juni i år er det Juvasshøe i Opplands-kommunen Lom som har hatt flest frostnetter, med 33. Så følger Juvflye i samme kommune, med 29, før Gaustatoppen i Telemark med 27. Alle disse tre stasjonene ligger på over 1.800 meter over havet.

Vi må ned til sjuendeplass på lista for å finne et sted under 1.000 meters høyde. Der ligger stasjonen Fredheim (694 m.o.h.) i Folldal i Hedmark, med 16 frostnetter. Leirflaten ligger på 24. plass, med åtte noteringer under 0 grader.

Morgentemperaturene

Slik var temperaturene mandag morgen.

Frøystul: -1

Høydalsmo: 1

Vågslid: 4

Bø: 4

Kviteseid: 4

Kroken: 4,5

Notodden: 5

Treungen: 6

Gvarv: 6

Rjukan: 8

Kragerø: 11

Brevik: 11