I en statusoppdatering på Facebook i dag skriver fylkesvaraordfører i Telemark Hans Edvard Askjer fra KrF at et nytt flertall på Stortinget må til for å stoppe det han opplever er regjeringas forsøk på å legge ned fylkeskommunen.

– Dette er en delseier for Høyre og Frp, og det er synd at KrF er med på å gi dem denne seieren, sier Askjer til NRK.

Foto: Skjermdump

Telemark og Vestfold slås trolig sammen

Ba representanter snu

Askjer sier han har vært i kontakt med flere av KrF sine stortingsrepresentanter, og har bedt dem snu i saken.

– Jeg mener regionreformen, slik den ser ut nå, er så dårlig, at jeg har bedt dem stemme imot hele reformen, sier Askjer.

Han er da på linje med de rødgrønne opposisjonspartiene på Stortinget, men avviser at han vil at KrF skal bytte blokk.

– Landsmøtet vårt ønsker Erna Solberg som statsminister også etter valget, men uten Frp i regjering. Det er mitt standpunkt også. Men om det blir uaktuelt må andre samarbeid vurderes, sier Askjer.

Skulle ønske kartet så annerledes ut

Fylkesleder for KrF i Telemark, Knut Duesund ser ikke noe problem med partikollega Askjer sitt utspill.

Fylkesleder for KrF i Telemark, Knut Duesund er ikke fornøyd med regionreformen. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Vi er for en regionreform, men ikke slik resultatet ser ut til å bli, sier han.

– KrF kan bidra til en regjering som vil reversere sammenslåingen av Vestfold og Telemark om dere støtter Ap og Sp etter valget. Er det aktuelt for Telemark KrF å støtte et slikt alternativ?

– I utgangspunktet er det ikke det. Men valgresultatet vil avgjøre hvilke forhandlingsposisjon vi får, og Telemark KrF utelukker ikke et samarbeid med Arbeiderpartiet, sier Duesund.

Støtter regionreformen

Samtidig stemmer KrF for regionreformen i Stortinget i dag. Stortingsrepresentant for KrF, Geir Bekkevold er fornøyd.

Stortingsrepresentant for KrF, Geir Bekkevold stemmer i dag for regionreformen. Foto: Sven Håkon Kulbeck / NRK

– Regionreformen er et initiativ fra KrF. Vi ønsker færre og større regioner, det er KrF som har fått regjeringspartiene med på dette, sier Bekkevold til NRK.

Han sier også at inndelingen av de nye regionene ikke er optimal.

– Det blir satt ned en grensekommisjon som må få mandat til å se på de nye grensene på nytt. Det viktigste er at vi får til en reform, og beholder tre forvaltningsnivå, sier Bekkevold.

Bekkevold vil ikke kommentere partikollega Askjer sitt utspill.