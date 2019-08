– Det er surrealistisk, men veldig moro. Jeg er norgesmester!

Nils-Olav Hovde er vernepleier, varaordfører i Hjartdal og ordførerkandidat for KrF. Nå kan han også kalle seg norgesmester i poker.

Torsdag kveld gikk Hovde til topps i «deepstack»– turneringen med 913 deltakere. Der slo han poker-president og verdensmester, Sigurd Eskeland, i siste runde. Hovde kan vente seg en pengepremie på 355.100 kroner.

– Pengene er bare en bonus. Det viktigste for meg var å vise at jeg hadde noe her å gjøre, sier en ydmyk og glad norgesmester.

KONSENTRERT: Hovde ser aldri på kortene sine før det er hans tur, men bruker heller tiden til å se på motspillerne. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Poker og politikk

Norgesmesterskapet i poker holdes på Oslofjord Convention Center i Stokke i Vestfold for andre gang, etter at pokerforbudet ble opphevet i 2014.

KrF var kritiske til å åpne opp for pokerspill og fryktet mer spillegalskap med legalisering av poker i Norge.

– Det jeg driver med er ikke gambling. Her betaler du inn ett beløp, og taper du er du ute.

Innsatsen i turneringen Hovde vant er 1000 kroner per spiller. Han synes ikke det er rart at han som sentral KrF-politiker i hjemkommunen spiller poker.

– Det er strategi og ferdighet, og jeg holder meg innenfor lovens grenser. Folk spiller sjakk og bridge også.

– Alt er lovlig

Hovde har ikke fått noen tilbakemeldinger på pokerspillet fra det politiske miljøet han er en del av.

– Det er bare en hobby. Poker er et av de tøffeste ferdighetsspillene jeg vet om. Jeg ser ikke noe galt med dette, alt er lovlig.

– Det er nivåer av gambling innenfor poker, og det liker jeg ikke.

Stortingsrepresentant for KrF i Telemark, Geir Jørgen Bekkevold, vil ikke kommentere partikollegaens seier i poker-NM.

– Det tar vi internt, sier Bekkevold.

– Poker handler om strategi og ferdighet, sier Nils-Olav Hovde. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Plutselig kjendis

Hovde går ikke mange meterne av gangen før han blir stoppet og får gratulasjoner fra andre deltakere i pokerturneringen.

Og selv om han er kjent KrF-politiker i hjembygda, synes han det er merkelig at alle plutselig vet hvem han er.

– Det er artig da. Det er hyggelige folk, og bare moro.

Feiret ikke

Selv om det er dagen derpå for norgesmesteren fra Hjartdal, hviler han ikke på laubærene.

Han har nemlig spilt seg til gratisbillett i hovedturneringen «main-event», som går over fire dager.

I år er det rekordmange turneringer, med åtte øvelser som står på det offisielle NM-programmet. Det betyr at det skal deles ut totalt åtte norgesmestertitler i poker denne uka.