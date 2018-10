De siste ukene har valget av delegater til KrFs landsmøte i stor grad handlet om blå og røde delegater.

Men et tredje alternativ ligger også på bordet når delegatene skal avgjøre partiets – og regjeringens – fremtid på Gardermoen 2. november: å stå utenfor regjering.

Da Telemark KrF valgte sine delegater til landsmøtet, ble delegater for første gang bundet i dette spørsmålet.

– Mer demokratisk

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan har tidligere gått kraftig ut mot partiledelsen, fordi han mener de som ønsker å bli værende i opposisjon blir urettferdig behandlet.

– Den løsningen Telemark har valgt, syns jeg er positiv. Det er mye mer demokratisk enn slik enkelte andre årsmøter har gjort det, sier han til NRK.

Onsdag kveld fikk han forklare sitt syn før debatten om sidevalg startet. Selv om fire fylkeslag allerede har valgt sine delegater, var det første gang fylkesårsmøtet fikk en egen innledning om opposisjons-alternativet.

– Jeg håper de gjenstående fylkeslagene velger å følge dette prinsippet, sier Grøvan.

Nok en modell

Det skapte sterke reaksjoner i KrF da Rogaland valgte en nesten utelukkende blå delegasjon til landsmøtet. Det skjedde til tross for at en tredel i salen ønsket samarbeid med Ap.

Et forslag om å gjenspeile lokale synspunkter i delegasjonen, ble nedstemt. En e-post med samme oppfordring fra KrF-ledelsen, kom ikke frem i tide.

Siden har fylkeslagene sørget for at antall blå og røde delegater tilsvarer hvor mange som ønsker Høyre- og Ap-samarbeid på fylkesårsmøtene. Men de har altså ikke gjort det samme for de som vil være i opposisjon.

Telemark valgte onsdag kveld en delegasjon som består av tre røde og tre blå delegater. Men to av dem vil først stemme for å forbli i opposisjon, for så å stemme for sin side hvis det forslaget ikke får flertall.

Det skjedde etter Grøvans innledning, og etter at flere i salen tok til orde for at alle tre standpunkter burde gjenspeiles i delegasjonen. Til slutt foreslo fylkesleder Erik Næs at to personer i delegasjonen kunne love å stemme for opposisjon på landsmøtet.

Telemark KrFs leder Erik Næs på fylkesårsmøtet i Bø onsdag kveld. Foto: Julie Anda Hovland / NRK

På opposisjons-turné

Grøvan sier at fylkesårsmøtet i Telemark var det første han selv hadde mulighet til å delta på.

Nå legger han imidlertid ut på en lang turné i innspurten, for å holde innlegg for sitt syn om at partiet bør bli værende utenfor regjering.

– Jeg reiser til Agder på fredag, til Trøndelag lørdag, Nordland søndag og Vestfold tirsdag. De vil nok gjøre dette litt ulikt, men jeg håper virkelig mønsteret fra Telemark blir kopiert, sier han.

Siden enkelte fylkeslag likevel har sendt røde og blå delegater som helst vil i opposisjon, men da uten føringer fra fylkesårsmøtet, sier Grøvan at han ikke vet om prosessen har minsket sjansene for at opposisjons-alternativet vinner fram.

– Hele denne prosessen har vært rigget i et voldsomt tempo, som har gjort at man ikke har fått optimalt opplegg rundt fylkesårsmøtene. Det må vi ta selvkritikk på, sier han.