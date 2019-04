Krever 18 år for overlagt drap på Houda

Aktor Mari Gjersøe plukket fra hverandre tiltaltes (54) forklaring under sin sluttprosedyre i Aust-Telemark tingrett fredag.

Hun mente at eksmannens forklaring om at han dro til Notodden for å samarbeide med barnemoren og for å hjelpe henne i forhold til datteren (1), ikke hang på greip.

Aktor sa at det hadde vært et betent forhold mellom de to, helt siden Houda Lamsaouri kom til Norge i desember 2015. Hun flyttet på krisesenter tre måneder senere. Da var hun gravid. Der ble hun i ti måneder frem til datteren var født. Gjersøe viste også til flere vitner som beskrev 54-åringen som sint, aggressiv og skremmende.

Aktor mente at det var lite trolig at han dro til Notodden for å forsone seg, siden han ikke hadde prøvd på dette før.

Også 54-åringens forklaring på hvorfor han brukte falske bilskilter, mente hun var lite troverdig.

– Påtalemyndigheten har påstått 18 års fengsel, fordi vi står overfor et overlagt drap, sier Gjersøe.

Må ha fryktet for sitt eget og barnets liv

I retten forklarte firebarnsfaren at han byttet til de svenske skiltene fordi det pågikk en diskusjon i Harstad om hvorvidt utenlandske biler måtte betale bompenger. Han ville undersøke om han ble fakturert med de svenske skiltene. Denne forklaringen mente aktor var oppdiktet.

Da Houda Lamsaouri åpnet døren for eksmannen, visste hun at datteren var alene igjen i leiligheten. Aktor mente at hun måtte ha opplevd en frykt for seg selv og for sitt barn, som det er vanskelig å forestille seg. Videre sa hun at handlingen fremstår som svært grov. I retten sa hun at det må ha vært en grufull opplevelse for den drepte.

Bak denne døren har tiltalte fortalt at han etter et basketak, ved et uhell kvelte Houda Lamsaouri. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Forklaringene hans stemmer

Forsvarer Marianne Darre-Næss mente at retten ikke kunne tro på vurderingen til aktor. Darre-Næss tolket handlingene helt annerledes. Hun mente det var sannsynlig at tiltalte reiste til Notodden i håp om å bedre samarbeidet.

Forsvareren mente firebarnsfarens forklaringer stemmer, og at det han har forteller virker sannsynlig. Hun gjennomgikk det vitnene hadde forklart og belyste temaene på en helt annen måte enn aktor.

– Vi ber om at han blir frifunnet for drapstiltalen. Aktor har ikke ført tilstrekkelig bevis, sier Darre-Næss.

Forsvareren sier at eksmannen har aldri hadde tenkt tanken på at handlingen hans skulle føre til at Houda døde. Siden det er funnet DNA fra tiltalte på åstedet mener Darre-Næss at det er usannsynlig at hendelsen var planlagt. Det ville han ha forhindret, mente forsvarer.

Krever erstatning for datteren

Bistandsadvokat Ingeborg Fogt Bergby la i retten vekt på farene barnet var utsatt for. Fagfolk har i retten fortalt at jenta blant annet var utsatt for livstruende uttørking.

– Hun var i en farlig situasjon, hun var drøyt halvannet år og dette var en livstruende situasjon for henne, sier Bergby.

Tiltalte har fortalt at døren sto litt åpen da han dro. Bistandsadvokaten mente de måtte anta at barnet har sett inn døren og sett moren.

Hun viste også til at datteren må ha hørt at moren kjempet for livet. Tiltalte har selv forklart retten at Houda hylte så høyt at alle i bygningen ville ha hørt det.

Bergby la ned påstand om erstatning til datteren på kr 400.000, noe som er høyere enn vanlig.

Før saken var ferdig fredag, fikk tiltalte lov til å si noen avsluttende ord. Med gråt i stemmen gjentok han det han hadde sagt under rettens første dag. Han er ingen drapsmann.

Dom i saken kommer før påske.