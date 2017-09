Fagermo åpner for å forlate Odd

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo setter kriterier for å fortsette. Han vil ikke fortsette med mindre laget

kan heves til et nivå som topp-seks på tabellen. – Hvis jeg for eksempel skal fortsette her, det får vi se om jeg gjør eller ikke, så skal jeg bygge et nytt lag, sier Fagermo til Varden. Kontrakten hans går ut i 2018.