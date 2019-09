Kraftig vind tok knekken på trær og strømmen

Det fikk konsekvenser for mange da trær falt over strømlinjene under uværet søndag.

På formiddagen var over 1300 kunder i Grimstad, Birkenes, Åmli og Arendal uten strøm. Klokka 15 var fremdeles over 500 husstander uten strøm.

– Agder Energi Nett driver feilretting. Antallet kunder uten strøm vil varierer, uttalte pressekontakt Nils Tore Augland til NRK.

Strømbrudd påvirket også Sørlandsbanen. Det var stengt mellom Gjerstad og Vegårshei i en periode.

499 kunder i Hof i Vestfold var også uten strøm. Det samme gjaldt 421 i Larvik.

I Porsgrunn var 171 husstander strømløse klokka 13, men de fleste hadde fått tilbake strømmen etter et par timer. Da hadde imidlertid 182 i Siljan mistet strømmen, opplyste Skagerak Nett.

Nesten truffet

I løpet av få minutter fikk politiet inn tips om trær i veibanen både i Froland, Tvedestrand og ved Asdal utenfor Arendal.

Politiet opplyste også at en bilist holdt på å bli truffet av treet som falt ned ved Asdal.

Et tre sperret også deler av E18 i vestlig retning på Brokelandsheia i Aust-Agder.

I det klokka passerte 14 opplyste politiet på Twitter at et tre hadde blåst ned over fylkesvei 416 ved Hjembu utenfor Risør.

Politiet: Sjekk båten din

Båteiere fikk seg ubehagelige overraskelser. I Kvinesdal hadde en båt slitt seg i Feda båthavn.

Ved Møllebukta båthavn i Arendal hadde en brygge slitt seg.

87 år gamle Olav Svendsen ble «bryggefast» da landgangen mellom bryggen der han sto og fastlandet løsnet i Bråtebukta. Han fikk hjelp av brannvesenet til å komme seg på land igjen.

Olav Svendsen (87) var glad da han fikk hjelp av folk fra brannvesenet og redningsskøyta etter å ha ventet en time ute på bryggen. Foto: Leif Dalen / NRK

Vinden dreier nordover

På E18 utenfor Kragerø i nordgående retning var det noen trær som hang ned langs veien.

Veibanen er ryddet etter trefall på Tjøme i Vestfold ved Lindhøy skole. Folk fra Veitrafikksentralen har også fjernet treet som sperret store deler av fylkesvei 256 mellom Stokke og Sem.

På Konnerud i Drammen sperret et tre ett kjørefelt ved barneskolen.

Et tre falt også over veien og la seg over kraftledningen på Semsmoveien i Hokksund.