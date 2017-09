Søker permisjon

Åslaug Sem Jacobsen (Sp) vil truleg søke permisjon frå vervet som varaordførar på Notodden etter at ho er vald inn på Stortinget. Sem-Jacobsen vil framleis sitje i kommunestyret på Notodden og i Telemark fylkesting, men seier at det kan bli for krevjande å halde fram som varaordførar.