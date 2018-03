Kommunen får bot etter sanduttak

Det varsler Direktoratet for mineralforvaltning i et brev til kommunen, skriver TA.

Direktoratet ser alvorlig på overtredelsen av mineralloven som er begått i forbindelse med sanduttaket. Etter at saken er vurdert, er direktoratets foreløpige konklusjon å utstede et overtredelsesgebyr for manglende rapportering i perioden 2011–2015.

Kjedelig sak for kommunen

Skien kommune får tre uker til å komme med synspunkter.

Det begås feil i en så stor organisasjon. Det må vi bare lære av og rydde opp i, sier skiensordfører Hedda Foss Five. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Dette er et høyt beløp, og en alvorlig sak. Vi vil sende brevet til kommuneadvokaten for å få en vurdering av det juridiske, sier ordfører i Skien, Hedda Foss Five (Ap), til NRK.

Hun legger til at dette har vært en kjedelig sak for kommunen.

– Vi har lært mye, og jeg føler meg ganske trygg på at noe slikt ikke kommer til å gjenta seg. Vi prøver etter beste evne å rydde opp nå, sier ordføreren.

Kan bli aktuelt med nye sanduttak

Foss Five ønsker ikke å komme med kritikk i saken.

– Det begås feil i en så stor organisasjon. Det må vi bare lære av og rydde opp i. Hvis det får følger økonomisk må vi også ta den støyten, sier hun.

Skien lufthavn er avviklet som selskap. Dermed er det bystyret i Skien kommune som har ansvaret ved all aktivitet ved flyplassen. Ordføreren sier det kan bli aktuelt med sanduttak på Geiteryggen også i framtiden.

– Det ligger jo mye sand der oppe. Men da lover jeg at alt blir gjort på forskriftsmessig og riktig måte, og at inntektene tilfaller innbyggerne i Skien, sier hun.