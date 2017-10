Kolliderte under forbikjøring

Patruljen var på vei til et helseoppdrag for å bistå ambulanse, da de foretok en forbikjøring. Personbilen svingte av til venstre, samtidig som politiet kjørte forbi, og kollisjonen oppsto. Operasjonsleder Aadne Røilid opplyser om at hendelsen blir etterforsket.