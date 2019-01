Klimatopp: – Ikke fly til Østen to år på rad

Mens verdens toppledere nylig benytta 1500 privatfly for å delta på det økonomiske forumet i Davos, skal mange nå på vinterferie.

Da burde klimabevisstheten være på plass, mener Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

– Skal vi nå målene i Parisavtalen, må hver av oss ikke ha mer utslipp en 1,5 til 2 tonn co₂ per år. En flyreise mellom Oslo og Melbourne utgjør mer enn 6 tonn co₂. Det er mer enn tre ganger en enkeltpersons årsforbruk.

Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender sier verdens utslipp skal halveres de neste 11 årene, og at vi derfor må gjøre ting annerledes. Foto: Renate Madsen/FIVH

For Ola og Kari Nordmann har et tungt karbonavtrykk allerede og belaster klimaet årlig med 9,3 tonn co₂.

– Å ta seg en lang tur innimellom er ok, men da bør du legge neste års ferie, og ferien deretter, til et reisemål litt nærmere, og gjerne et sted du kan komme med tog.

– Vi må nesten ned i null

For statistikken viser at nordmenn er glad i å fly. Vi troner på europatoppen innenlands, men utenriksflygingene øker aller mest.

Seniorforsker Borgar Aamaas i Cicero sier flyselskapene har blitt stadig flinkere til å fly drivstoffgjerrig.

Dette er likevel ikke nok til å stå imot trykket fra alle som vil på lange reiser, sier han.

– Skal vi ned til 1,5 grader (global oppvarming journ.anm.), må vi kutte utslippa nesten ned til null. Flyreiser kan enten bli mer klimavennlige med elfly eller biodrivstoff, ellers så må vi kutte i hvor mye vi reiser.

Flytrafikken over Europa er intens med et finmaska nett av flyruter og en rekke flyplasser. Foto: Flightradar24.com

Folk vi møtte i Skien var ikke spesielt opptatt av klimabelastninga flyreiser utgjør. En mente Norge er et lite land og ikke har flere innbyggere enn mange amerikanske byer.

Ekteparet Grete og Øystein Andersen reiser i snitt 1–2 ganger i året utenlands.

Ekteparet Grete og Øystein Andersen synes ikke de reiser så mye, men fristes av ny tur i mars. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Jeg har ikke dårlig samvittighet for flyreisene, og lar ikke være å dra på grunn av klima, sier Øystein Andersen.

Feriesenteret på kjøpesenteret Herkules har folk i alle aldre som bestiller reiser, fra godt voksne til grupper av unge.

Men miljøbevisstheten rundt det å fly er fraværende.

Reisekonsulent Jorunn Vreim i Feriesenteret sier Kanariøyene er mest populært, og at folk velger tradisjonelt. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– I løpet av mine 22 år her på reisebyrået har jeg aldri opplevd at folk er opptatt av miljøet ved flyreiser, sier reisekonsulent Jorunn Vreim.

El-fly om seks år

Avinor regner i år med en vekst i passasjerene på 2 til 2,5 prosent for lufthavnene i Norge.

Men Olav Mosvold Larsen, leder for klimaprogrammet i Avinor, sier de har gjennomført en rekke tiltak for å redusere utslippene.

Olav Mosvold Larsen i Avinor sier flyaktiviteten til nordmenn har vært ganske konstant de siste seks årene. Foto: Avinor

– Vi har et mål om å halvere egne utslipp innen 2022. Vi faser inn elbiler på lufthavnene, bruker bærekraftig biodrivstoff og energieffektiviserer terminalene.

Han sier flyselskapene også gjør en kjempejobb med å fylle opp flyene.

Målet til Avinor er at hele innenriksfarten innen 2040 skal være Norge elektrifisert.

– Vi studerer nå muligheten for å fly elektrisk innenlands der det er korte avstander og beskjeden trafikk. Jeg tror kanskje vi kan se det første elektriske passasjerflyet rundt 2025.

Reisebyrået frister med en hel vegg full av sand fra eksotiske strender. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

