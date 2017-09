Klaga på høg musikk på Herøya

Politiet måtte vekke ein mann i 40 åra som sov på sofaen etter at naboar klaga på at det blei spela høg musikk etter midnatt. Politiet klarte ikkje å vekke mannen frå utsida, og måtte bryte seg inn for å få skru av stereoanlegget.