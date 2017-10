Vil ha polet til Gråtenmoen

Et enstemmig Skien bystyre går for at et nytt vinmonopol i Skien blir etablert på Gråtenmoen. Det er klart etter bystyrets behandling torsdag. Bystyret er tydlige på at de ikke vil ha et pol på Herkules, slik vinmonopolet ønsker, skriver TA.