Juni og juli er de verste månedene når det kommer til høye hastigheter og ulykker på norske veier. Øystein Krogstad, distriktsleder i UP, mener at dette er argumenter nok til å ha mange kontroller på denne tiden av året.

– Denne helgen har vært direkte skremmende, forteller han.

Flere unge gutter i alderen 19 til 20 år ble tatt med altfor høye hastigheter. Den høyeste hastigheten ble målt til 215 kilometer i timen. Hendelsen skjedde i 110-sonen på E18 i Vestfold. Det ble også målt hastigheter på både 176 og 180 kilometer i timen.

BEKYMRET: Distriktsleder for utrykningspolitiet, Øystein Krogstad, er bekymret for at livsfarlige situasjoner kan oppstå i sommertrafikken. Foto: Julie Anda Hovland / NRK

Svært bekymret

Krogstad er svært bekymret over de høye hastighetene som har blitt målt i helgen. Han sier at slik kjøring er direkte livsfarlig og at disse bilistene ikke har noe på veien å gjøre.

– Vi er veldig bekymret. Nå må folk roe seg ned, og holde fartsgrensen, sier han.

Det er ekstra mange biler på veiene i sommerperioden. UP er redd for at de høye hastighetene skal få fatale konsekvenser. Krogstad forteller at det i verste fall kan gå liv tapt.

– Ulykker som skjer i så høy hastighet er helt klart dødsulykker, og det er jo det vi absolutt ikke ønsker, sier Krogstad.

MYE TRAFIKK: På sommeren er det mye trafikk på E18 mellom Oslo og Kristiansand. Ulykker i høy hastighet kan derfor få enda mer alvorlige utfall. Foto: Julie Anda Hovland / NRK

Varsler flere kontroller

Krogstad forteller at det vil bli mange kontroller fremover, hvor spesielt fart og rus er fokusområder.

– Vi har alle disse kontrollene for å avverge alvorlige situasjoner og ulykker, sier han.

Han opplyser videre at man sparer få minutter på å stresse i trafikken for å komme fort frem. Og at så hastigheter så høyt som 215km/t i en 110-sone medfører også fengselsstraff.

– Vi er bekymret, det er derfor vi går ut og varsler om flere kontroller. For dette kan ikke folk fortsette, opplyser Krogstad.