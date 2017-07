Kjørt til sykehus for sjekk

Utforkjøringen i Sauherad skjedde da bilføreren, en kvinne i 60-årene, tok en unnamanøver for å unngå å treffe et dyr, ifølge politiet. Bilen havnet på et jorde. Både bilføreren og en passasjer er kjørt til sykehus for sjekk.