Kasta ut av Frp etter Njåstad-lekkasjer

Abrahamsen er den til nå ukjente mottakeren av dokumenter som Helge André Njåstad lekket i varslersaken som ble kjent i januar.

Frp-topp Helge André Njåstad (38) trakk seg i januar fra alle tillitsverv etter å ha delt metoo-opplysninger med en da ukjent partifelle.

Vibeke-Emilie Abrahamsen er midlertidig ekskludert fordi hun ikke har skrevet under på en taushetserklæring som partiets organisasjonsutvalg har bedt om, skriver PD.

– Jeg har ikke gjort noe galt, og har forsikret organisasjonsutvalget om at jeg ikke har til hensikt å bruke informasjonen som tilfalt meg på noen måte som vil skade partiet eller enkeltpersoner, sier Abrahamsen til avisa.

Abrahamsen skriver i en SMS til NRK at hun er veldig overrasket over å ha blitt ekskludert.

– Jeg har skriftlig tatt kontakt med organisasjonsutvalget og meddelt at jeg kan skrive under på erklæringen flere ganger, sist forrige onsdag og så sent som i går. Jeg blir veldig overrasket når de da velger å ekskludere meg som varsler, skriver hun, og fortsetter:

– Jeg hadde aldri trodd at partiet behandlet sine varslere på denne måten. Hadde jeg visst det, hadde jeg aldri varslet.

Frps parlamentariske nestleder, Helge André Njåstad, trakk seg fra alle tillitsverv etter å ha delt sensitive opplysninger med en partifelle. Dette viser seg nå å være leder av Bamble Frp. Foto: Andrea Øien Sæverud / NPK

Utestengt fra alle møter

Lokallagslederen sier videre at hun har sagt at hun kan skrive under på en taushetserklæring, men at hun ønsket å gjøre det på et fysisk møte.

– Årsaken til dette er at jeg ville forsikre meg om at saken ble behandlet på en god måte. Jeg har varslet om det jeg har sett av dårlig håndtering i enkeltsaker tidligere, som viser at det er dårlig organisasjonskultur i partiet. Jeg er en varsler, men svaret er at de ekskluderer meg fra partiet, sier hun.

Abrahamsen ble nylig gjenvalgt som leder for Bamble Frp, men er nå fratatt retten til å representere partiet.

– Vi lurer på hensikten hennes

Fylkesleder i Vestfold og Telemark Frp, Frode Hestnes, sier de lenge har jobba med å få Vibeke-Emilie Abrahamsen til å signere en taushetserklæring, uten at de har lyktes med det.

– Hun har ikke skrevet under, og vi spør oss om hva hensikten med det er. Det viktigste for partiet har vært å sikre medlemmene som har kommet med fortrolig informasjon, derfor ønsket man at hun skulle skrive under på taushetserklæring, sier Hestnes til NRK.

– Abrahamsen sier hun føler seg svikta av sine egne i partiet og at dette har vært en krevende tid. Kunne dere håndtert dette annerledes?

– Jeg forstår at hun ikke liker det som har skjedd, men hun har visst konsekvensene av å ikke signere. Jeg kan ikke svare på hvordan organisasjonsutvalget har håndtert saken, men jeg vet det har vært utstrakt kontakt i lang tid, nettopp for å ivareta alle, sier fylkeslederen.

Det har ikke lykkes NRK å få kontakt med Vibeke-Emilie Abrahamsen.