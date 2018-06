Bildet er tatt med utsikt over Norsjø i Telemark, og er tatt via en drone.

– Jeg var egentlig ute for å ta bilder av en Rangerover ute i naturen, men plutselig så jeg dette uværet komme. Det begynte å regne kraftig, og det er ikke det lureste å sende opp en drone i et slikt vær. Likevel forsøkte jeg å navigere dronen gjennom skyene for å se om det var mulig å ta bildet av det spektakulære været som åpenbarte seg, sier han.

Da han kom hjem var han ganske spent på resultatet.

– Jeg tenkte at enten så har dette gått helt galt, eller så har jeg tatt det beste bildet noensinne. Da jeg så bildet tenkte jeg at dette rett og slett var helt magisk. Det var et samspill mellom mørket og den gylne time, mellom det gode og onde. Du har helt utrolige kontraster i bildet. På den ene siden ser du sola på vei ned, og så kommer dette voldsomme uværet på andre siden.

Kasper M. de Thura er lidenskapelig opptatt av å ta bilder ute i naturen, og vil gjerne inspirere andre til å komme seg mer ut gjennom bildene han tar. Foto: Privat

– Villeste bilde jeg har tatt

Kasper M. de Thura startet å ta bilder for litt over et år siden. Han elsker å være utendørs, og sier han gjerne vil formidle det gjennom bildene han tar, og også inspirere andre til å være mer ute i naturen.

– Det er ikke det peneste bildet jeg har tatt, men definitivt det villeste.

Han sier at bildet er etterbehandlet i Lightroom og i Photoshop, men at han kun har gjort små endringer.

Skiensmannen deltok blant annet i den 330 kilometer lange ekspedisjonen Fjällräven Polar 2017, og har med sine snart 20 000 følgere på Instagram delt mye av sin glede ved være ute i den norske naturen.

– Jeg er utrolig glad i å ta bilder ute, og prøver hele tiden å forbedre bildene jeg tar, men dette bildet er nok det jeg kommer til å huske for alltid, sier han.

– Et fabelaktig bilde

En av Norges beste fotografer, Morten Krogvold skryter voldsomt av bildet skiensmannen har tatt. Foto: Trond Andersen

Morten Krogvold er en av Norges mest anerkjente fotografer. Han skryter skiensmannens bilde opp i skyene og er svært begeistret.

– Det er et fabelaktig bilde. Det som er det aller beste er at det er så flott komponert og ikke noe «glatt» uttrykk. Det er rett og slett et gnistrende godt faglig fotografi, sier han til NRK.

Morten Krogvold har vært lidenskapelig engasjert i fotografi siden han var ung gutt. Han sier at det er lett og falle for fristelsen til å redigere et bilde til det ugjenkjennelige, men at det ikke er tilfelle her.

– I vår digitale tidsalder er det fristende å fotoshoppe bildene i hjel. Da forsvinner troverdigheten, og det blir bare overprodusert sukkertøy. Her er det både luft og poesi, mye mer enn en amatørmessig databehandling, sier Krogvold.