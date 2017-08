Kåre (92) skulle bli kastet ut av Norge

92-åringen fortalte Drangedalsposten i går at han hadde fått beskjed om at han ikke lenger fikk være i landet. Etter et år med søknader og korrespondanse med politi og UDI, står det i siste brev fra politiet at søknaden om statsborgerskap er henlagt.

Han har et ønske om å kunne bli i Kroken resten av livet, fordi det er her røttene hans er. Og han ønsker å bli gravlagt her.

Jeg er blitt en gammel mann og hadde et håp om å kunne bli begravet på kirkegården i Kroken sammen med mine forfedre. Kåre Grunnsund (92) / Drangedalsposten

Men han har fått avslag fra UDI om statsborgerskap fordi søknaden var feil levert, og da er byråkratiet nådeløst. Innen 29. august må 92-åringen forlate Norge – kanskje for siste gang.

Nærmest hjertet

Til Drangedalsposten sier Grunnsund at han er skuffet og opprørt.

– Selv om jeg har bodd mange år i Australia, er det Kroken som ligger mitt hjerte nærmest, sier 92-åringen.

Grunnsund er født og oppvokst i Kroken i Drangedal. Etter å ha jobbet på anlegg i Norge etter krigen, var han en av mange som fikk et tilbud tidlig på 50-tallet om å bli med til et prestisjeanleggsprosjekt i Australia. Da gikk det som det ofte går: Grunnsund fant seg kone og stiftet familie «down under».

Kåre Grunnsund flyttet til Australia som ung mann. Der stiftet han familie og ble australsk statsborger. Foto: Robert Hansen / NRK

Gjennom årene har han vært mye på besøk i Drangedal, med midlertidig oppholdstillatelse. Sist gang han var her ble han rådet til å søke norsk statsborgerskap på nytt. Men da begynte problemene.

Det er slik at vi mennesker ikke har all verdens tid når vi er 92 år, og Grunnsund og vennene i Drangedal følte seg hjelpeløse i kampen mot byråkratiet.

Gode nyheter fra UDI

Men så, mens NRK er hos Grunnsund i dag, får han en telefon fra UDI. Til NRK sier områdeleder Anne Kari Kollstrøm i UDI at Grunnsund får ønsket sitt oppfylt og får bli i Norge.

– Da vi ble kjent med saken, så vi at søkeren ikke hadde funnet helt ut av søknadsprosessen, sier Kollstrøm, og forklarer:

– Det kan ha vært vanskelig å søke på Internett, og på grunn av dårlig hørsel har det kanskje vært vanskelig å få med seg alt som har blitt sagt på telefon.

Betingelsene for at Grunnsund nå kan få bli i Kroken – også etter kommende tirsdag – er at han må melde seg til politiet, fylle ut riktig søknad om oppholdstillatelse for personer som er født norske, og så, når han har hatt den tillatelsen i to år, kan han søke om å bli norsk statsborger igjen.

– Han kan altså bli, men må skynde seg litt med søknaden. Han har fått informasjon om hvordan han skal gjøre det, og vil få hjelp, sier Kollstrøm.