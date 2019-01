Kapret rutinert Krf-politiker

Hanne Thürmer har vært en sentral KrF-politiker i Telemark i en årrekke.

– Regjeringsvalget til KrF gjør at jeg ikke lenger føler at jeg kan stå på den nye lista til KrF, sier hun til NRK.

Mindre enn tre uker etter at hun meldte seg ut blir hun nå presentert som en av Telemark Senterpartis største profiler til høstens valg.

Vil fortsatt være en KrF-delegat

– Veien fra KrF til Sp har vært kortere enn man skulle tro. Senterpartiet har over lang tid hatt en tydelig profil på å bevare lokalsykehus og ha desentraliserte helsetjenester, sier Thürmer, som jobber til daglig som overlege på et sykehus.

De ti siste årene har hun også vært vararepresentant for KrF på Stortinget. Dersom hun skulle bli Senterparti-ordfører i Notodden, vil hun fortsatt være Geir Jørgen Bekkevolds vara til Stortinget.

– Jeg kommer til å være lojal til det programmet jeg er stemt inn for på Stortinget, og være en KrF-delegat til perioden er over, sier hun til NRK.

Hanne Thürmer og Trygve Slagsvold Vedum er enige om mye i helsepolitikken. Foto: Senterpartiet

– Har gjort en god jobb

Partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, er godt fornøyd med å få en ny, rutinert politiker med på laget i Telemark.

– Når folk vil være med på laget er det bare bra. Hanne Thürmer er en ressursperson og er veldig opptatt av at vi skal ha sykehus og beredskap over hele landet.

KrFs Geir Jørgen Bekkevold har tidligere uttalt til NRK at han synes det er trist at Hanne Thürmer melder seg ut av KrF.

– Hanne har gjort en veldig god jobb for KrF i mange år, både som vara til Stortinget og som lokalpolitiker, sa Bekkevold.

Kjemper om stemmer i distriktene

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, sier at det er veldig spesielt at en ordførerkandidat kan måtte møte i Stortinget for et annet parti.

– Jeg regner med at hun håper at hun slipper å komme i en slik situasjon. Det skjer jo at stortingsrepresentanter melder seg ut av partier midt i en periode. Det er en vanskelig situasjon å være i, mener Takvam. Han tror Senterpartiet har alt å vinne på denne overgangen.

– Det er ingen tvil om at Senterpartiet har konkurrert veldig med KrF om stemmene i distriktene. For KrFs del er det nok en del bekymring i de områdene der det har vært stor skepsis til en regjering med Frp. Bekymring for om de vil klare å stille gode nok lister og få entusiasmen opp igjen før valgkampen.

