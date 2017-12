Kan kastes som sykkelpresident

Anmelder ørne-jeger

Norges Miljøvernforbund anmelder jegeren som har skutt en havørn i Fyresdal. Ørna er fredet, og miljøvernforbundet mener at jegeren har brutt naturmangfoldloven. Jegeren har forklart at han skjøt i nødverge for å hindre at ørna angrep en saueflokk.