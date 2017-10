Kan bli bybåt i Skien

I 2018 kan det komme bybåt i Skien i helgene. Byutviklingssjef i Skien, Mette Gundersen sier til Varden at lignende tiltak har vært gjort under Kanaluka, og blitt møtt med god respons. Ideen er at båten skal kjøre fra Tollboden til Herkules kjøpesenter.