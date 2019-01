– Tankene var ikke på riktig sted, sier en av festdeltakerne til NRK i dag.

– Det var høy promille og god stemning da det skjedde, men det tok ikke lang tid før vi skjønte at dette var alvorlig. Flere ble redde, sier mannen.

Han forteller at han har lest om 16-åringen i Hordaland som onsdag mistet hånden i en fyrverkeriulykke. Det var en tankevekker.

– Vi har snakket om det i ettertid. Det var utrolig dumt, og vi angrer på det. Vi kommer ikke til å gjøre det en gang til, for å si det sånn, legger han til.

Bildet fra videoen viser hvordan raketten sprer seg etter å ha truffet snøskuffa. Foto: privat

Leker med sprengstoff

Leder for forebyggende avdeling ved Porsgrunn brannvesen, Jon Erik Bergendal, er ikke overrasket over oppførselen han ser på filmen, men synes det er trist at folk ikke tenker over hvordan de håndterer fyrverkeri.

– Dette er sprengstoff, men håndteres som om det var leketøy, sier han.

– Resultatet kan være at folk blir invalidisert for livet.

Leder for forebyggende avdeling ved Porsgrunn brannvesen, Jon Erik Bergendahl ber folk tenke på hvor store skader uvettig håndtering av fyrverkeri kan føre til. Foto: Sara Rydland Nærum / NRK

Bergendahl påpeker at mye kunne gått galt i tilfellet som vises i filmen. I tillegg til skader på personen som holder raketten, var flere andre i fare for å bli truffet.

Også snøskuffa utgjør et potensielt faremoment i det personen som holder denne ikke lenger har kontroll på denne.

– Dette er nesten galskap, sier han.

Økende antall skader

Ikke alle er like heldige som gjengen fra filmen på Instagram.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det fingre, hender, øyne og ansikt som er mest utsatt ved uvettig bruk av fyrverkeri.

Nyttårsaften 2018 ble en versting på statistikken, sammenlignet med foregående år. På landsbasis ble det registrert 16 øyeskader. I tillegg kommer andre alvorlige personskader.

Øyelege Nils Bull har ført statistikk over slike ulykker i flere år. I år gikk antallet øyeskader i forbindelse med nyttårsfeiringen opp, etter flere års nedgang.

– Det har vært uvanlig mange skader som kom inn denne nyttårsaften, sier Bull, som mener økningen i år viser at det trengs et forbud mot privat fyrverkeri.