Da MDG-leder Rasmus Hansson innledet partiets valgkamp, var det med havdykking etter plastsøppel og et ønske om å få plastprodusentene til å punge ut for strandrydding.

Det aller viktigste er at verden drukner i plast. Problemet er globalt og kolossalt, og vi er helt nødt til å gjøre noe med det i alle ledd i kjeden. Rasmus Hansson, MDG / NRK

Én plastprodusent

MDG-leder Rasmus Hansson gjorde flere skitne oppdagelser da de dykket i sjøen utenfor Sotra. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Hansson ønsker å pålegge dem en avgift på 10 kroner per kilo plastemballasje som produseres.

– Det er rett og slett for billig å bruke og hive fra seg plast, sier Hansson til NRK.

I Norge er det bare én plastprodusent, Ineos, som ligger i Bamble. Der produseres det 140.000 tonn plast hvert år. Dersom MDGs plastregning havner her, blir den på 1,4 milliarder kroner. Det betyr kroken på døra.

Magnar Bakke, administrerende direktør for Ineos, er ikke uventet kritisk til forslaget. Mest, ifølge ham selv, fordi en slik avgift hos produsenten ikke vil løse noe problem.

– Det vil uansett blir mye avfall i havet basert på import, mens konsekvensen lokalt vi bli at det blir slutt på produksjonen av plast i Norge, sier Bakke til NRK.

Over 30 plastposer og store mengder mikroplast ble hentet ut av magesekken til den syke og avlivede gåsenebbhvalen som ble funnet på Sotra i januar i år. Foto: Christoph Noever / Universitetet i Bergen

Reduserer svinn

97 prosent av plastproduksjonen hos Ineos selges til utlandet. De siste tre prosentene går til norske produsenter som blant annet lager emballasje.

Bakke mener forslaget fra MDG er lite gjennomtenkt, og begrunner det med to ting. Det ene er regnestykket som viser at bruk av plastemballasje på fersk mat reduserer matsvinnet med 10 prosent.

Fersk mat og emballasje Ekspandér faktaboks Ett kilo kjøtt gir et CO2-utslipp på 6,7 kilo. Til dette kjøttstykket brukes 26 gram innpakning. Ved et CO2-utslipp på 1,93 kilo per kilo plastemballasje, så gir kjøttet omtrent 130 ganger mer CO2-utslipp enn innpakningen. Ved en matsvinnreduksjon på 10 prosent vil innpakningen spare miljøet for 13 ganger CO2-utslippet som kommer fra produksjonen av innpakningen.

– Og plasten som produseres i Norge, er basert på norsk vannkraft. Andre steder brukes i hovedsak kullkraft, og den produksjonen vil fortsette selv om plastproduksjonen i Norge skulle bli borte, sier Bakke.

– Det er fint at norske produkter er basert på vannkraft, men det løser ikke problemene ved disse produktene, nemlig den enorme og ekstremt langvarige forurensingen som plast skaper når det kommer i havet. Så det kan vi ikke tillegge avgjørende vekt i en slik sak, sier Hansson.

Bedre resirkulering

Men når det gjelder marin forurensning i verdenshavene, så er det veldig mye opp til meg og deg, mener Bakke.

– Hvis ikke vi tar vare på den ressursen, så ender den i havet. Og det som ofte skal til for å få det til, er å ha veldig gode avfallssystemer. De samfunn som har det, klarer å ta vare på det – som for eksempel her i Norge, og i Tyskland og Danmark. Men i land som Indonesia og Kina uten avfallssystemer, der kommer plasten på avveie, sier Bakke.

– Det er ingen tvil om at i mange land med dårligere resirkuleringssystemer enn i Norge, produserer mye, mye mer plastforurensning enn i Norge. Men det er dessverre ikke slik at Norge er fritt for å produsere plastforurensning, sier Hansson.