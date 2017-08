Jernalderminne bremser E18

Funn av gamle gravminner og steinsetting fra eldre jernalder kan føre til at traseen for nye E18 må legges om ved Lillegårdskrysset i Porsgrunn. Arkeologene mener gravminnene på Herregårdsstranda er et nasjonalt kulturmiljø som bør bevares, skriver PD.