Jente (16) til sykehus

En 16 år gammel jente er fraktet til sykehus etter at mopeden hun kjørte og en bobil kolliderte på Folkestadveien i Bø. Politiet opplyser at hun hadde vondt i benet. Hendelsesforløpet et foreløpig uklart. Det er ikke meldt om trafikale problemer etter ulykken.