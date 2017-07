Det handler om de bitte små i naturen og de små på to bein under festivalen som arrangeres på Jomfruland hvert år den tredje helgen i juli. På programmet står blant annet insektsafari, teater-trilogien «Vepsen og Flua», «Flåtten og Knotten» og «Loppa og Gresshoppe» og Klovnekurs for barn.

Rose og Siri Ebbing Gulliksen studerer sommerfugler fanget på Jomfruland. Foto: Anne Lognvik / NRK

Lasse Glomnes viser fram festivalens egen insektsamling som blant annet inneholder Norges største nattsvermeren.

Nattsafari

– Ligustersvermeren har et vingespenn på opptil 12 centimeter. Når den lander i lysfella, da hører du det, forteller han.

Luis Glomnes Moen synes det er gøy å fange insekter og sjekke om de er sjeldne. Mest spennende er det å fange insekter på natta.

Lars Ove Hansen viser Siri Ebbing Gulliksen og Noah Oberprieler en bladluskoloni. Foto: Anne Lognvik / NRK

Det arrangeres nemlig insektsafari både dag og natt. Om natten jaktes det med lysfeller. Deltakerne får utdelt utstyr før de går ut i nærområdet og fanger insekter. Fangsten leveres i forskerteltet for artsbestemmelse. Der avgjøres det om insektet skal beholdes til samlingen eller slippes fri.

Insektparadis

Barna får anledning til å se og lære hvordan vi kan kartlegge artsmangfoldet vårt, hvordan vi preparerer til samlinger – og ikke minst hvorfor vi gjør det.

Emilog Silje Ruud Fossheim koser seg på insektfestivalen på Jomfruland. Foto: Anne Lognvik / NRK

Lasse Glomnes forteller at øya er et insektparadis med masse sjeldne arter.

– Det er gøy å se ungenes skrekkblanda fryd. Hvis man klarer å beholde den nysgjerrigheten og bremse litt på frykten, som vi voksne har spesielt, og som ungene får mer og mer jo eldre de blir, da har vi gjort en god jobb tenker jeg.

Emil Ruud Fossheim viser fram en sommerfugl han fanget inne i forskerteltet.

– Jeg samler på insekter, forteller han.

Bygger hotell

Aurora Wilhelmsen Jahren samler sine insekter på en annen måte. Sammen med noen venninner sitter hun og bygger insekthotell.

– Biene kan komme og legge egg i det hvis vi henger det opp på verandaen. Det er gøy å hjelpe dyrene. Jeg syns de er veldig fine, sier hun.

Festivalen åpnet fredag og foregår til og med søndag 16. juli.