Jakter på de perfekte jura

– Hun har fine spener, fint jur og en fin kløft, sier Gro Knutsen, og stryker mellom spenene på Tormoda.

Kuene på Follaug gård i Skien går fritt inn og ut av fjøset, der de melkes av en robot. Denne formiddagen har de tatt turen ut for å gresse.

Gro Knutsen med Tormoda på Follaug gård. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Knutsen jobber som avlsrådsgiver for Tine, og er blant de fremste til å vurdere juras egenskaper.

– Kua har ikke BH, og skal den fungere på beite, må den ha jur som er fast og godt festet slik at det ikke slenger i bakken.

– Faste jur er det beste, ikke de som slenger, sier Gro Knutsen, avlsrådsgiver i Tine. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Men, i motsetning til andre arter handler det ikke om utseende. Det betyr mye for kuas helse.

Når juret sitter godt oppunder, er godt festet og har god spenestilling, har de også bedre helse, mener Knutsen.

– Da blir kua gammel. Det har et bedre liv med et perfekt jur.

Robot-budeia er alltid klar

Kuene på Follaug er på vei inn. Når en først går, går alle. Inne på fjøset ved en robot-budeie fristes kuene av deilig kraftfôr. Bare de som er melkeklare får spise, imens vasker roboten jura og tømmer melken.

– Dette er et veldig fint jur, som er veldig funksjonelt for roboten, slik at roboten slipper å lete etter spenene, forklarer Knutsen.

Et kamera hjelper til for å finne spenene. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

På roboten er det festet fire spenkopper som fungerer som en kalv, som masserer og suger. Et kamera hjelper til for å finne spenene. Dersom de er korte tar det lengre tid å finne dem. Henger de bakre spenene for langt opp, blir det vanskeligere å se. Også hvis de spriker ut mot siden eller står for tett sammen blir det problemer.

– Da kan roboten få problemer med å finne spenene, og få tømt dem skikkelig, forklarer Knutsen.

Dersom roboten ikke får tømt en spene, kan kua få betennelse og bli syk.

Det er optimalt med fem centimeter lange spener. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Kunnskap gjennom generasjoner

Avlsrådsgiverne samarbeider med Geno på Hamar, som står bak avlsarbeidet. De jobber for å avle frem perfekte jur. Hos Geno har de helt konkrete mål for hvordan jur skal se ut.

I den såkalte «ku-kontrollen» har kuenes egenskaper og utrustning blitt notert ned gjennom generasjoner i norske fjøs. Dette er til stor hjelp ved avl. I tillegg tas blodprøver av alle dyr. Dette er viktig, både gode data og DNA-funnene.

– Vi kan nå gå inn i DNA'et på dyret å finne ut hvor god kløft og fine kurver hvert enkelt dyr vil få i fremtiden, sier Hans Storlien.

De kan for eksempel jobbe frem den perfekte lengden på spenene, fem centimeter.

– Hvis en ku har lange spener, kan vi velge en okse som gir avkom med kortere spener.