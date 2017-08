Isaksen: – En artig spøk

Lærer og rektor, Johan Saers sier til TV2 at Isaksen har stoppet en epidemi og derfor fortjener Nobelprisen.

Isaksen forteller til NRK at han ikke tar nominasjonen helt på alvor, men at han mener det er et poeng bak nominasjonen.

– Jeg syns det er litt morsomt. Det er jo selvfølgelig en spøk, man får ikke Nobels medisinpris for noe sånn, ler Isaksen.

Har et poeng

I Juli kom det tall som viste at fraværet har sunket med 40 prosent på dager elever på videregående er vekk fra skolen. Isaksen mener det viser at fraværsgrensen har gjort nytte.

– Det er jo et alvorlig poeng bak, det er jo at tallene vi har til nå tyder på at flere elever er til stede på skolen. Det er jo bra, sier Isaksen.

Antall timer elever er borte fra videregående har sunket med 33 prosent viser tallene.

-Johan Saers sier til kanalen at det har vært en epidemi, mener du at du har stoppet en epidemi?

– Det vi har gjort er å rydde opp i det som har vært en situasjon med dårlig og uklare regler, og ikke noe forventning om å møte opp på skolen. Derfor trengte vi et nasjonalt regelverk hvor vi sier at alle som er friske og raske må møte opp på skolen. Det ser ut som det har fungert, sier Isaksen.

Fikk mye kritikk

Ved innføringen av fraværsgrensen var det flere som reagerte. Det var blant annet tusenvis av elever som demonstrerte mot innføringen av regelverket. Isaksen mener selv at mange av dem som var negative har nå endret mening.

– Mitt inntrykk er at mange av elevene som var veldig skeptiske nå er positive, rett og slett fordi de ser at dette fungerer greit, sier Isaksen.

Isaksen tror selv at nominasjonen er ment som en markering på at innføringen av fraværsgrensen fungerer. Han sier derfor at han ikke kommer til å rydde kalenderen for nominasjonen.

– Jeg har ikke rydda kalenderen, jeg tror ikke han som har nominert meg mener det helt alvorlig. Jeg tror vel heller han vil påpeke at fraværsgrensa har fungert, sier Isaksen til NRK