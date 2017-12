Fredag hadde hun ikke fått noen respons, men det er ikke så merkelig.

– Foreløpig har ingen meldt seg, men jeg la den ut på Facebook sent i natt så det er ennå litt tidlig, sier hun.

Yasmin Syed la ut denne invitasjonen på facebook natt til fredag. Foto: Skjermdump fra Facebook

Denne jula blir det god plass på julaften siden halvparten av familien reiser bort. Yasmin Syed vet noe om å sitte alene på julaften.

– Jeg var 17 år og feiret jul alene for første gang. Det var ganske tungt. Da skulle jeg ønske noen hadde invitert meg, sier hun.

Minnes egen ungdom

Sandrina Sandell vil gi unge en julefeiring som hun selv savnet da hun var ung. I en alder av 17 år feiret hun jul alene for første gang. Foto: Øystein Dypedal / Pressefoto

Sandrina Sandell fra Skien står bak organisasjonen «Løvetannakademiet», som har som mål å utvikle og forbedre tjenester for barn og unge i barnevernet.

Også hun har lagt ut en invitasjon på Facebook.

– Litt av bakgrunnen er at jeg som 17-åring flytta alene på hybel. Da hadde jeg ikke kontakt med familien. Den gang skulle jeg ønske noen hadde arrangert jul for meg. Dette gjør jeg vel for å skape noe for unge som jeg selv ikke hadde, sier Sandell.

Sandrina Sandell inviterer ungdom til julefeiring.

Hos Yasmin Syed blir det tradisjonell julefeiring med juletre, julepynt og Sølvguttene som synger jula inn, men det blir ikke julemeny à la Vinje i Telemark.

– Nei det gjør det ikke. Da jeg var barn sto det ørret og fiskesuppe på bordet på julaften. Hos oss blir det to menyer, nemlig ribbe og lutefisk.

Trend

Over hele Norge står frivillige i kø for å servere middag og dele ut gaver til dem som er alene på julaften, men det gjøres i kirker, bedehus eller forsamlingshus. Å gjøre dette hjemme er nytt ifølge trendforsker Gun Helen Øye.

– Dette er noe som kommer til å øke frem mot 2020. Å invitere til bords på julaften har vi sett i mange varianter. Å invitere noen hjem er nytt, men det er knyttet til idealet om å være god, sier hun.

Ifølge trendforsker Gun Helen Øye handler det både om et urgammelt ideal om å være god, men også om en ny trend. På engelsk har fenomenet fått navnet «Caring». Foto: Ragnar Gulset Berge / NRK

– Trenden startet med lukkede selskaper hjemme. Andre gikk ut og brukte jungeltelegrafen og annonserte middag hjemme hos seg selv, fortsetter hun.

– Gir det en form for status?

– Absolutt. Det viser at man følger med, gir anerkjennelse og sosial status. Men det å gi omsorg er urgammelt og kan knyttes til et ideal i de fleste religioner, svarer trendforskeren.

Det er ikke sikkert det blir fremmede som samles rundt bordet hos Yasmin Syed.

– Jeg la ut invitasjonen på min private facebookside. Det kan godt hende at det er noen av mine FB- venner som mangler noen å feire jul med, sier hun og venter spent på hvem hun skal feire jul med.