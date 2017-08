Inspirert av virkelig «cold case»-sak

Bøkene har fått mye skryt og er oversatt til 28 språk. Denne uka kommer en ny bok om politimannen William Wisting.

Sporløs forsvinning

Forfatteren, som kommer fra Bamble, har latt seg inspirere av en sak han selv var med på å etterforske som politimann.

– Det er sporene i en gammel forsvinningssak som fører Wisting over fylkesgrensa og til Grenland, sier Horst.

– En sporløs forsvinning er et mysterium. Men tenk om den som forsvinner etterlater seg spor, tenkte jeg, og dette gjør mysteriet enda større. Hva om det ligger igjen en kode?

I boken «Katharina-koden» blir politimannen Wisting involvert i en såkalt «cold case», altså ny etterforskning av en gammel, uløst kriminalsak. Horst sier at han har tenkte på etterforskningen i Kristin-saken da han skrev boken.

– Det er ikke en bok om Kristin-saken, men det er elementer fra den historien som jeg tar med inn i boken. I Kristin-saken tok det 17 år før det kom en løsning.

Alt om Kristin-saken

Den gamle kiosken på Olavsberget i Porsgrunn er passende kulisse for handlinger i en krimroman. Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Å leve med en hemmelighet

Det er ikke alltid at tiden jobber mot politiet i slike saker, sier den tidligere politimannen. Som eksempel på hvordan tiden kan gjøre en etterforskning annerledes, sier han at mennesker som tidligere var i et avhengighetsforhold, som gjorde at de måtte tie om ting, nå kanskje er i en situasjon som gjør det lettere å fortelle ting.

– En annen ting er dette med løgn. Hva gjør det med en gjerningsperson å bære på en slik hemmelighet i så mange år. Antagelig gjør det ham til et ensomt menneske, for det å bære på en slik løgn må være som å bevege seg i et minefelt – hele tiden være redd for å trå feil.

Wisting er politimann i Larvik, akkurat som Horst selv jobbet i Larvik da han var politimann. Men både etterforskningen og regionaliseringen, fører Wisting til Telemark.

– Det er først og fremst sporene i saken som tar Wisting hit, men det at politidistriktene er slått sammen, gjør det enklere å operere her.

Åsted Olavsberget

NRK møter Horst utenfor den gule, gamle kiosken på Olavsberget i Porsgrunn. På en plakat står det at det er stengt, og glasset i døra er ødelagt av noe som nesten ser ut som et kulehull. Det er passende for en kiosk som har fått en plass i en krimroman.

– Det sentrale i enhver etterforskning er åstedet, alt springer ut derfra. Det er som navet i et hjul, og så sprer alt seg ut, sier krimforfatteren.

– Det er steder i Porsgrunn som er sentrale i boka. Men hvorfor, den hemmeligheten beholder jeg.