Innrømmer at han kjørte på 17-åringen

Tiltalen mot 39-åringen fra Oslo er klar. Flere av de femten punktene i tiltalebeslutningen handler om påkjørselen, som skjedde på Bølehøgda i Skien.

– Når det gjelder kjøringen i Skien i januar i år, så har han erkjent at det var han som kjørte den bilen som dessverre traff denne jenta, sier Stian Mæland, mannens forsvarer.

PÅKJØRT: 17-åringen gikk langs Gregorius Dagssons gate i Skien da hun ble påkjørt. Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Forlot 17-åring livstruende skadet

Det var i 7-tiden på morgenen fredag 27. januar at 17-åringen gikk langs Gregorius Dagssons gate i Skien på vei til skolebussen. Ifølge tiltalen var 39-åringen ikke tilstrekkelig aktsom da han kjørte på den 17 år gamle jenta, slik at hun ble livstruende skadet. I tiltalen er de livstruende skadene nøye beskrevet.

Et annet av tiltalepunktene handler om at han unnlot å hjelpe henne etter påkjørselen. Mannen forlot henne livstruende skadet og kjørte videre. Disse to punktene om påkjørselen er de alvorligste i tiltalen, mener politiet.

– Det alvorligste forholdet i denne saken er etter vårt syn tiltalens post III og IV, sier politiadvokat Kjell Ove Ljosåk.

Han legger til at strafferammen er høyere for to av de andre punktene. De gjelder vold og oppbevaring av 617 gram amfetamin.

Tatt under politiaksjon

I dagene etterpå måtte politiet nøste flere tråder for å løse saken. 39-åringen meldte seg ikke for politiet. Det var til slutt bilder fra overvåkingskameraer som gjorde at de kom på sporet av mannen. Han ble pågrepet i en planlagt politiaksjon natt til 2. februar.

Etter pågripelsen nektet 39-åringen for at han hadde kjørt bilen. Den gangen var Einar Grape forsvarer.

– Så vidt jeg vet så husker han ikke hvor han var da ulykken skjedde, men han var ikke der i hvert fall, sa Grape til NRK etter avhøret i februar.

Tre dager i retten

Mannen er også tiltalt for å ha kjørt bil mens han var ruset, kjørt uten førerkort, hatt tyvgods og våpen, samt at han har stukket av fra en avrusingsinstitusjon mens han sonet en dom.

– Han har erkjent en del andre tiltaleposter, blant annet oppbevaring av narkotika, sier Mæland.

Ifølge forsvareren har de ikke fått gjennomgått alle punktene ennå, fordi det er ferietid.

Det er satt av tre dager til saken, som kommer opp i Nedre Telemark tingrett i august.