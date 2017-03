Tidligere denne måneden var to interiørkonsulenter fra IKEA på besøk i Gaustahytta sammen med hyttedrivere og representanter fra Telemark Turistforening for å se på praktiske løsninger for møbler og interiør til den renoverte hytta på fjelltoppen som mange regner som et nasjonalt helling symbol, skriver Rjukan Arbeiderblad.

IKEAs Nabofond

Bakgrunnen er at IKEA to ganger i året deler ut penger til gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø. DNT Telemark søkte og fikk en sjekk på 20 000 kroner i tillegg til innkjøpspris på alt foreningen handler, skriver DNT Telemark på egne nettsider.

Kommunikasjonsrådgiver Siv Egger Westin i IKEA sier mye av interiøret på hytta vil bli bevart. Dette gjelder blant annet de tradisjonsrike lampene. Det er ennå ikke bestemt hvilke møbler som skal brukes, men de vil ha et tydelig IKEA-preg.

Kommunikasjonsrådgiver Siv Egger Westin i IKEA synes det er synd med reaksjonene, men mener det ikke er noen motsetning i å ha IKEA og andre møbler i hytta. Foto: Ikea

– Det vil bli funksjonelle møbler som har flere funksjoner, som oppbevaring. Vi skal også levere bord og stoler, og det vil bli tilrettelagt for barn.

– Valgte dere også Gaustahytta fordi det blir et slags utstillingsvindu for IKEA på Telemarks tak?

– Vi valgte Gaustahytta fordi det er et sted som bidrar fint til nærmiljøet, og som mer eller mindre i nærheten av vårt varehus. Det er jo klart at vi vil være synlige der, men det er ikke først og fremst derfor vi har valgt Gaustahytta.

Spisebordet Norråker er ett av møblene som er foreslått for Gaustahytta. Foto: IKEA

– Et rart valg

Lokale møbelprodusenter i Tinn og Hjartdal er skuffa over at Telemark turistforening valgte IKEA-møbler til den nyoppussede hytta på toppen av Gaustatoppen.

– Da de bygde turisthyttene før, ble det brukt lokale produsenter, og hyttene har holdt i generasjoner. Jeg har til gode å se at IKEA holder i generasjoner, sier Øystein Haugan i Haugen Trevareindustri.

Ønsker mer tradisjon

Den kjente folkemusikeren Knut Buen ønsker lokal tradisjon i Gaustahytta. Foto: Lorentz Berg / NRK

Folkemusikeren og folkekulturentreprenøren Knut Buen i Tuddal, mener Gaustatoppen og hytta bør vise mer av det som er særegent for Telemark.

– Jeg har ikke noe imot IKEA, men til et slikt sted som i reiselivssammenheng markedsføres som et fyrtårn i Telemark bør en vurdere møbler og inventar deretter, sier han til Rjukan Arbeiderblad.

Er en gave

Leder av DNT Telemark forteller at gaven var på 20 000 kroner, rabatterte priser samt konsulenthjelp. Foto: Anne Lognvik / NRK

Daglig leder Jon Atle Holmberg i Telemark Turistforening har forståelse for innvendingene mot bruk av møbler fra IKEA, men denne gangen var det ikke et vanlig innkjøp.

– Vi har skriftlig policy på at vi skal bruke lokale leverandører, så lenge de er konkurransedyktig. Men denne gangen fikk vi en gave, som ga oss mulighet til å skifte ut møblene raskere enn vi hadde tenkt.

Møblene som nå står på hytta er gamle og slitt, og relativt store og tunge for den lille hytta.

– Vi kommer med forslag, og så er det opp til Gaustahytta å avgjøre, sier Siv Egger Westin i IKEA.