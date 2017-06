Innkaller Helse Sør-Øst til møte

Helseminister Bent Høie har innkalt Helse Sør-Øst til et foretaksmøte for å sikre at rusavhengige skal ha et like godt tilbud som i dag. Borgestadklinikken frykter at de må legge ned tilbud, etter anbudet til Helse Sør-Øst. Møtet er neste fredag.